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Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-120
5.0
2
3 550 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-120
Арт. Х131616166
5.0
2
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-120
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-120
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-120
  • Персональная скидка
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-120
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-120
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-120

Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-120

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  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 24 октября или позже
    из 622 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х131616166
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 550 ₽
за штуку
Цена при
заказе на сайте
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 24 октября или позже
    из 622 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Строительный уровень KAPRO 781-40Р Genesis (2 гл., 1200 мм) представляет собой измерительный инструмент, за счет которого можно выявлять отклонения поверхности и определять длину отрезков до 120 см. Благодаря прочному основанию и торцевым накладкам, обеспечивающим надежность и долговечность, прибор станет оптимальным выбором для регулярного и интенсивного использования. Отверстия в корпусе позволяют подвешивать уровень, что будет удобно при перевозке или хранении.

    Преимущества

    • Небольшой вес
    • На поверхности прибора отображены его