Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-120

Преимущества

Небольшой вес

На поверхности прибора отображены его

Строительный уровень KAPRO 781-40Р Genesis (2 гл., 1200 мм) представляет собой измерительный инструмент, за счет которого можно выявлять отклонения поверхности и определять длину отрезков до 120 см. Благодаря прочному основанию и торцевым накладкам, обеспечивающим надежность и долговечность, прибор станет оптимальным выбором для регулярного и интенсивного использования. Отверстия в корпусе позволяют подвешивать уровень, что будет удобно при перевозке или хранении.