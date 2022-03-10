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Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-120
Арт. Х131616166
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
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- Строительный уровень KAPRO 781-40Р Genesis (2 гл., 1200 мм) представляет собой измерительный инструмент, за счет которого можно выявлять отклонения поверхности и определять длину отрезков до 120 см. Благодаря прочному основанию и торцевым накладкам, обеспечивающим надежность и долговечность, прибор станет оптимальным выбором для регулярного и интенсивного использования. Отверстия в корпусе позволяют подвешивать уровень, что будет удобно при перевозке или хранении.
Преимущества
- Небольшой вес
- На поверхности прибора отображены его