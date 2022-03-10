Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60

Купить Kapro Plumbsite Shark 920-10-60 значит сделать отличный выбор в пользу традиционных методов измерения. Прибор превосходно выполняет свою основную функцию, и помогает в обнаружении отклонения поверхности от идеально сбалансированного, ровного состояния. Каждый знает, как пользоваться уровнем с колбами, но не всякий способен совершить с ним идеальную разметку: уровень Капро Шарк израильского производства рассчитан не только на профессионалов, знающих свое дело, но и на начинающих ремонтных мастеров. Глазок в верхней части сконструирован таким образом, чтобы предельно снизить ошибки при эксплуатации. Plumbsite Shark 60 см Kapro - это легкий, прочный, удобный в обращении, светоустойчивый инструмент, погрешность измерения которым не превышает 0,5 миллиметра.

Преимущества уровня Kapro plumbsite Shark:

Малая погрешность;

Подходит для эксплуатации в труднодоступных местах;

Ударопрочный;

Не выцветает;

Удобный;

Имеет небольшой вес;

Имеет отверстие для подвешивания.

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