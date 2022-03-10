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Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
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Купить Kapro Plumbsite Shark 920-10-60 значит сделать отличный выбор в пользу традиционных методов измерения. Прибор превосходно выполняет свою основную функцию, и помогает в обнаружении отклонения поверхности от идеально сбалансированного, ровного состояния. Каждый знает, как пользоваться уровнем с колбами, но не всякий способен совершить с ним идеальную разметку: уровень Капро Шарк израильского производства рассчитан не только на профессионалов, знающих свое дело, но и на начинающих ремонтных мастеров. Глазок в верхней части сконструирован таким образом, чтобы предельно снизить ошибки при эксплуатации. Plumbsite Shark 60 см Kapro - это легкий, прочный, удобный в обращении, светоустойчивый инструмент, погрешность измерения которым не превышает 0,5 миллиметра.
Преимущества уровня Kapro plumbsite Shark:
- Малая погрешность;
- Подходит для эксплуатации в труднодоступных местах;
- Ударопрочный;
- Не выцветает;
- Удобный;
- Имеет небольшой вес;
- Имеет отверстие для подвешивания.
Комплектация:
- Уровень;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.