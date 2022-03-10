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Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60
5.0
2
3 199 ₽
3 780 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60
Арт. Х1316136
5.0
2
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60

Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-60

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Арт. Х1316136
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -581 ₽
3 199 ₽
3 780 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Купить Kapro Plumbsite Shark 920-10-60 значит сделать отличный выбор в пользу традиционных методов измерения. Прибор превосходно выполняет свою основную функцию, и помогает в обнаружении отклонения поверхности от идеально сбалансированного, ровного состояния. Каждый знает, как пользоваться уровнем с колбами, но не всякий способен совершить с ним идеальную разметку: уровень Капро Шарк израильского производства рассчитан не только на профессионалов, знающих свое дело, но и на начинающих ремонтных мастеров. Глазок в верхней части сконструирован таким образом, чтобы предельно снизить ошибки при эксплуатации. Plumbsite Shark 60 см Kapro - это легкий, прочный, удобный в обращении, светоустойчивый инструмент, погрешность измерения которым не превышает 0,5 миллиметра.

    Преимущества уровня Kapro plumbsite Shark:

    • Малая погрешность;
    • Подходит для эксплуатации в труднодоступных местах;
    • Ударопрочный;
    • Не выцветает;
    • Удобный;
    • Имеет небольшой вес;
    • Имеет отверстие для подвешивания.

    Комплектация:

    • Уровень;
    • Инструкция по эксплуатации;
    • Гарантийный талон;
    • Упаковка.