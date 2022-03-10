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Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
5.0
2
4 950 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
Арт. Х131616148
5.0
2
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100

Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100

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4 950 ₽
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3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 20 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х131616148
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
2
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 20 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Уровень Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-100 - профессиональный измерительный инструмент каменщика. Предназначен для выверки отклонений различных поверхностей по горизонтали и вертикали. Изделие выполнено из качественных материалов, оснащен двумя прочными пузырьковыми колбами, имеет две прорезиненные рукоятки для удобного удержания.

    Преимущества

    • 2 прочные полиакриловые колбы
    • Вертикальная колба с системой двойного обзора Plumb Site® Dual-View™ для точных вертикальных измерений
    • Измерение наклонов величиной до 2%
    • Горизонтальная колба с фиксацией на эпоксидный клей
    • Литой алюминиевый трапециевидный корпус повышенной прочности
    • Фрезерованная рабочая поверхность
    • Амортизирующие резиновые вставки
    • Точность Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-100: 0,5 мм/м