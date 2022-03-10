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Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100
Арт. Х131616148
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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Количество рукояток, шт
|2
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Погрешность, мм/м
|0.5
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- Уровень Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-100 - профессиональный измерительный инструмент каменщика. Предназначен для выверки отклонений различных поверхностей по горизонтали и вертикали. Изделие выполнено из качественных материалов, оснащен двумя прочными пузырьковыми колбами, имеет две прорезиненные рукоятки для удобного удержания.
Преимущества
- 2 прочные полиакриловые колбы
- Вертикальная колба с системой двойного обзора Plumb Site® Dual-View™ для точных вертикальных измерений
- Измерение наклонов величиной до 2%
- Горизонтальная колба с фиксацией на эпоксидный клей
- Литой алюминиевый трапециевидный корпус повышенной прочности
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Амортизирующие резиновые вставки
- Точность Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-100: 0,5 мм/м