Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-100

Преимущества

2 прочные полиакриловые колбы

Вертикальная колба с системой двойного обзора Plumb Site® Dual-View™ для точных вертикальных измерений

Измерение наклонов величиной до 2%

Горизонтальная колба с фиксацией на эпоксидный клей

Литой алюминиевый трапециевидный корпус повышенной прочности

Фрезерованная рабочая поверхность

Амортизирующие резиновые вставки

Точность Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-100: 0,5 мм/м

Уровень Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-100 - профессиональный измерительный инструмент каменщика. Предназначен для выверки отклонений различных поверхностей по горизонтали и вертикали. Изделие выполнено из качественных материалов, оснащен двумя прочными пузырьковыми колбами, имеет две прорезиненные рукоятки для удобного удержания.