Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-150

Преимущества

Небольшой вес

Прочность

Светоустойчивость

2 глазка

Электронно протестированные колбы

Длина 150 см

Точность 0,5 мм/м - 0,0290

Уровень PLUMBSITE GENESIS 150 см KAPRO 781-40-150 - это измерительный прибор, позволяющий обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет устойчивость на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка. Главный плюс уровня в ударопрочной полиакриловой колбе. Уровень изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной плоскости.