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Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-150
5.0
2
4 059 ₽
4 690 ₽
Строительные уровни
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Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-150
Арт. Х1316147
5.0
2
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-150
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-150
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-150
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-150
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-150
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-150

Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-150

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Арт. Х1316147
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -631 ₽
4 059 ₽
4 690 ₽
за штуку
Цена при
заказе на сайте
Цена в магазине: 4 690 ₽
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 24 октября или позже
    из 622 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Уровень PLUMBSITE GENESIS 150 см KAPRO 781-40-150 - это измерительный прибор, позволяющий обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет устойчивость на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка. Главный плюс уровня в ударопрочной полиакриловой колбе. Уровень изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с  боковой стороны, так и с фронтальной плоскости.

    Преимущества

    • Небольшой вес
    • Прочность
    • Светоустойчивость
    • 2 глазка
    • Электронно протестированные колбы
    • Длина 150 см
    • Точность 0,5 мм/м - 0,0290