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Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-150
Арт. Х1316147
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
|
Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
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- -565 ₽
- Уровень PLUMBSITE GENESIS 150 см KAPRO 781-40-150 - это измерительный прибор, позволяющий обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет устойчивость на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка. Главный плюс уровня в ударопрочной полиакриловой колбе. Уровень изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной плоскости.
Преимущества
- Небольшой вес
- Прочность
- Светоустойчивость
- 2 глазка
- Электронно протестированные колбы
- Длина 150 см
- Точность 0,5 мм/м - 0,0290