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Магнитный уровень Ada ProLevel 40
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Ada ProLevel 40
    Арт. geototal_593
    Магнитный уровень Ada ProLevel 40
    Магнитный уровень Ada ProLevel 40
    Магнитный уровень Ada ProLevel 40
      Магнитный уровень Ada ProLevel 40
      Магнитный уровень Ada ProLevel 40
      Магнитный уровень Ada ProLevel 40

      Магнитный уровень Ada ProLevel 40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_593

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		электронный
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Цифровой уровень ADA ProLevel 40 А00381 используется профессионалами для разных работ. Инструмент пригодится как на строительно-ремонтной площадке, так и на производстве или в цеху. Точные данные выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой. Результаты в градусах отображаются крупными цифрами. Есть функция рекалибровки. Горизонтальный и вертикальный уровни позволяют выполнять контроль поверхностей без применения электроники. Питание: 2 батарейки типа ААА - 100 часов работы на одном заряде.

        Преимущества

        • ЖК экран с подсветкой
        • Автоматическая калибровка
        • Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft
        • Яркая подсветка
        • При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются
        • Магниты в основании
        • Автоматическая калибровка
        • 100 часов работы на одном заряде
        • Автоматическое отключение