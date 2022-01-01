Магнитный уровень Ada ProLevel 40

Преимущества

ЖК экран с подсветкой

Автоматическая калибровка

Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft

Яркая подсветка

При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются

Магниты в основании

Автоматическая калибровка

100 часов работы на одном заряде

Автоматическое отключение





Цифровой уровень ADA ProLevel 40 А00381 используется профессионалами для разных работ. Инструмент пригодится как на строительно-ремонтной площадке, так и на производстве или в цеху. Точные данные выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой. Результаты в градусах отображаются крупными цифрами. Есть функция рекалибровки. Горизонтальный и вертикальный уровни позволяют выполнять контроль поверхностей без применения электроники. Питание: 2 батарейки типа ААА - 100 часов работы на одном заряде.