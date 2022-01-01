Магнитный уровень Ada ProLevel 40
Арт. geototal_593
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|электронный
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Количество глазков, шт
|2
- Цифровой уровень ADA ProLevel 40 А00381 используется профессионалами для разных работ. Инструмент пригодится как на строительно-ремонтной площадке, так и на производстве или в цеху. Точные данные выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой. Результаты в градусах отображаются крупными цифрами. Есть функция рекалибровки. Горизонтальный и вертикальный уровни позволяют выполнять контроль поверхностей без применения электроники. Питание: 2 батарейки типа ААА - 100 часов работы на одном заряде.
Преимущества
- ЖК экран с подсветкой
- Автоматическая калибровка
- Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft
- Яркая подсветка
- При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются
- Магниты в основании
- Автоматическая калибровка
- 100 часов работы на одном заряде
- Автоматическое отключение