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Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168
Найти аналог
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168
    Арт. X30308120
    Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168
    Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168
    Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168
    Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168
      Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168
      Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168
      Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168
      Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168

      Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30308120

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		электронный
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Электронный лазерный уровень ADA ProDigit 60 А00168 - это незаменимый прибор при строительных и ремонтно-отделочных работах. С его помощью можно строить горизонтальные и вертикальные лазерные лучи, а также измерять уклоны. Возможна установка устройства на штатив, а также крепление на металлическую поверхность.

        Преимущества

        • Функция калибровки для повышения точности
        • Высокая прочность конструкции благодаря корпусу из цельнолитой профильной алюминиевой заготовки
        • Высокая точность электронного измерения: 0,05 градуса вертикаль и горизонталь; 0,1 градуса другие углы
        • Возможность выбора нужных единиц измерения: градусы, дюймы/футы, проценты
        • Встроенный лазерный луч - для визуального увеличения линии уровня на больших расстояниях
        • Малое октлонение лазерного луча от заданного направления - ±0,3 мм/м
        • Основание уровня имеет V-образное углубление - для удобного его крепления на круглых поверхностях
        • Прибор можно установить на штатив (резьба 1/4 дюйма), а встроенные в основание магниты дают возможность крепления его на металлическую поверхность
        • Уровень оснащен памятью на девять ячеек
        • Возможно звуковое сопровождение измерений