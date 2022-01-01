Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168
Арт. X30308120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|электронный
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Количество глазков, шт
|2
Электронный лазерный уровень ADA ProDigit 60 А00168 - это незаменимый прибор при строительных и ремонтно-отделочных работах. С его помощью можно строить горизонтальные и вертикальные лазерные лучи, а также измерять уклоны. Возможна установка устройства на штатив, а также крепление на металлическую поверхность.
Преимущества
- Функция калибровки для повышения точности
- Высокая прочность конструкции благодаря корпусу из цельнолитой профильной алюминиевой заготовки
- Высокая точность электронного измерения: 0,05 градуса вертикаль и горизонталь; 0,1 градуса другие углы
- Возможность выбора нужных единиц измерения: градусы, дюймы/футы, проценты
- Встроенный лазерный луч - для визуального увеличения линии уровня на больших расстояниях
- Малое октлонение лазерного луча от заданного направления - ±0,3 мм/м
- Основание уровня имеет V-образное углубление - для удобного его крепления на круглых поверхностях
- Прибор можно установить на штатив (резьба 1/4 дюйма), а встроенные в основание магниты дают возможность крепления его на металлическую поверхность
- Уровень оснащен памятью на девять ячеек
- Возможно звуковое сопровождение измерений