Магнитный уровень Ada ProDigit 60 А00168

Электронный лазерный уровень ADA ProDigit 60 А00168 - это незаменимый прибор при строительных и ремонтно-отделочных работах. С его помощью можно строить горизонтальные и вертикальные лазерные лучи, а также измерять уклоны. Возможна установка устройства на штатив, а также крепление на металлическую поверхность.

Преимущества