Преимущества

Надежность конструкции

Универсальность применения

Измерительная шкала на корпусе колб

Гидроуровень со шкалой Сибртех 37057 используется при определении относительного уровня поверхностей, удаленных друг от друга. Гидроуровень состоит из двух пластмассовых колб с нанесенной на них шкалой и гибким шлангом, соединяющим колбы между собой.