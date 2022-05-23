Лазерный нивелир – это инструмент для точного монтажа, ремонта, строительства. Проецируемый с минимальной погрешностью луч облегчит поклейку обоев, установку дверей, светильников и трубопроводных систем. Нами был подготовлен рейтинг лазерных уровней: в него вошли лучшие модели для домашних и профессиональных работ. Чтобы вы нашли хорошие нивелиры для ваших потребностей, мы подготовили памятку о самых критичных характеристиках и лучших торговых марках.

Какой лазерный уровень купить

Нивелир – это сложный прибор, поэтому при подборе приходится смотреть на массу технических параметров и прочих аспектов. Чтобы решить, какой лазерный уровень купить, ознакомьтесь со списком из 14 самых важных критериев:

Цвет луча. Для работ дома хорошим решением станет красный лазер. Чтобы использовать нивелир при ярком солнечном освещении, лучшим выбором будет зеленый луч: он наиболее заметен глазу человека. Точность. В недорогих моделях составляет 0.3—0.5 мм/м, в профессиональных – 0.1—0.2 мм/м. Погрешность увеличивается с каждым метром. Если для лазерных нивелиров из рейтинга самых лучших бюджетных это не является серьезной проблемой, потому как они применяются в ограниченных пространствах, то на улице сильная погрешность вызывает трудности. Количество лучей. Бюджетные устройства создают линии по горизонтали и вертикали. В совокупности образуется крест. Более дорогие аналоги оснащаются третьей. Отдельные приборы проецируют 360-градусные линии. Лазерных уровней 4D в нашем рейтинге нет, потому как они крайне редко встречаются на рынке. Диапазон нивелирования (угол самовыравнивания). В среднем составляет 3—4 градуса, реже – 5. Дальность измерения. Расстояния до 20 метров хватит, чтобы работать в жилых домах, квартирах. Уровни от 30 метров используются в больших помещениях и на открытой местности. Работа с приемником. Ловушка лазера – это хороший способ увеличить рабочее расстояние инструмента более, чем в 2 раза. В рейтинг вошли несколько моделей, поддерживающих приемник. Вес и габариты. Если устройство планируется часто переносить по объекту и устанавливать в труднодоступных местах, хорошим решением станет поиск компактной модели. Комплектация. Выбирая, какой лазерный нивелир лучше купить, обратите внимание, с чем он поставляется. Некоторые устройства комплектуются приемниками, чехлами для переноски, очками, набором батареек, штативами. Резьба под штатив. Чтобы обеспечить хорошую устойчивость на любой поверхности, стоит предусмотреть совместимость со штативами и другими аксессуарами для крепления. В продаже встречаются нивелиры с резьбами 1/4 и 5/8 дюйма. Рабочая температура. Если планируете использовать технику в зимнее время, хорошим решением станет обратить внимание на этот параметр: некоторые нивелиры работают при температуре до -10 °С. Степень защиты. Корпуса всех инструментов оцениваются по критерию пыле- и влагозащиты. Для домашних это IP54. Лучшие профессиональные лазерные уровни имеют класс защиты IP65. Элементы питания. Большинство нивелиров работают от пальчиковых (AA) или мизинчиковых (AAA) батареек, но встречаются исключения: модели DeWALT нуждаются в оригинальных 10.8-Вольтовых аккумуляторах. Время работы на одном заряде. Зависит от выбранного режима: чем больше лучей проецирует нивелир, тем быстрее он разрядится. Внесение в госреестр. Выбирая, какой лазерный уровень самый лучший для выполнения коммерческих задач, присмотритесь к данному аспекту. Показания аппарата с поверкой получится применять в официальных документах.

Лучшие фирмы лазерных уровней

Лучшие лазерные нивелиры выходят под российскими, китайскими, немецкими и американскими торговыми марками. Бренд характеризует цену и сферу эксплуатации устройства, так что полезно иметь представление о самых популярных фирмах-производителях.

ADA. Гонконгская компания, которая выпускает лучшие уровни, рулетки и другое измерительное оборудование. В обзор лазерных нивелиров данного бренда попали ротационные, линейные и комбинированные модели. Есть устройства бытового и профессионального класса. Bosch. Один из лучших немецких производителей, выпускающий оборудование для профессионалов. Уровни Bosch надежны и имеют демократичную цену, из-за чего пользуются спросом среди любителей и опытных строителей. INSTRUMAX. Под российской торговой маркой в Китае выпускаются хорошие аппараты для домашнего использования. Рулетки и нивелиры подойдут, чтобы выполнить ремонт в квартире – погрешность и функционал достаточные для бытовых целей. Condtrol. Российская компания, разрабатывающая ИК-пирометры, тепловизоры, электронные линейки и другую измерительную технику. В каталоге есть линейные и ротационные уровни. Metabo. Фирма из Германии, выпускающая технику профессионального класса. Приборы Metabo не относятся к бюджетным, однако они прочны и надежны, за счет чего применяются в сложных задачах. DeWALT. Под торговой маркой из США производится линейка техники для замеров профессионального класса, в которой нашлось место всем существующим типам моделей. Stabila. Техника фирмы разрабатывается и производится в Германии, что обеспечивает хорошую планку качества и соответствующий ценник. Под брендом выпускаются уникальные модели с диапазоном лазера до 800 м.

Лучший недорогой лазерный уровень

Дешевые устройства пригодятся для мелких работ по ремонту и отделке в квартире или личной мастерской. В этом рейтинге вы найдете нивелиры для дома. Стоимость представленных образцов составляет 3.5—5 тысяч рублей.

Модель нивелира Дальность без приемника, м Точность построения, мм/м Диапазон нивелирования, ° Элементы питания Вес, кг Рабочая температура, °C Средняя цена в России, руб. ADA Cube Basic Edition А00341 20 0.2 3 AAA / мизинчиковые, 3 0.24 -10...+45 4 990 INSTRUMAX ELEMENT 2D 10 0.2 4 AA / пальчиковые, 2 0.22 -10...+35 4 490 Condtrol QB Promo 1-2-142 10 0.5 5 AAA / мизинчиковые, 2 0.175 +5...+35 3 490

ADA Cube Basic Edition А00341

Лазерный уровень кубической формы хорош в бытовых задачах по ремонту и отделке: прибор окажется незаменим в обойной поклейке, плиточной выкладке на фартук, при монтаже полок.





Преимущества:

Наилучший лазерный уровень обладает компактными габаритами и весит меньше 300 грамм, из-за чего идеален в переноске.

Инструмент прост в управлении, благодаря чему с ним разберется любой непрофессиональный пользователь.

За счет резиновых накладок устройство надежно лежит в руке и выдерживает удары от падений.

Лучи красного цвета обладают четкой видимостью в освещенном помещении.

Недостатки:

Шатается при установке на ровную поверхность.

Проецируемый луч плохо заметен в солнечный день на улице.

INSTRUMAX ELEMENT 2D

Хороший лазерный уровень создает две линии, пересекающиеся перпендикулярно. В качестве элементов питания применяются AA-батареи.





Преимущества:

Одно из лучших бюджетных устройств характерно поддержкой приемника. За счет него рабочая область увеличивается до 50 метров.

Накладки на ребрах устройства защитят от механических повреждений.

Чтобы сэкономить заряд батареек, ненужные линии можно убрать.

Луч автоматически выключается, если превышен угол самовыравнивания.

Недостатки:

Уровень поставляется без чехла для хранения.

Снижает заряд, когда выключен.

Condtrol QB Promo 1-2-142

Легкий в эксплуатации и недорогой лазерный уровень проецирует пересекающиеся линии. Модель укреплена резиновыми накладками и может быть установлена на подставку.





Преимущества:

Прорезиненный корпус устройства надежно удерживается и предотвращает повреждение при ударе об твердую поверхность.

Лучший лазерный уровень для дома хорош наличием отверстия 1/4". Благодаря ней устройство получится фиксировать на подставке или специальных настенных конструкциях.

Возможность отключать отдельные лучи, чтобы сэкономить энергию.

Прибором легко управлять – за включение/выключение и смену режима отвечает одна кнопка.

Компактный прибор весит всего 175 грамм.

Недостатки:

Не предназначен для эксплуатации при минусовых значениях температуры.

Достаточно высокая погрешность, достигающая 0.5 мм/м.

Рейтинг лазерных уровней цена / качество

Подборка заинтересует строителей-энтузиастов и мастеров, выполняющих монтажные работы в сильно ограниченных пространствах. В данный рейтинг лазерных нивелиров попали модели от проверенных брендов ценой от 8 до 12 тысяч рублей.

Модель нивелира Дальность без приемника, м Точность построения, мм/м Диапазон нивелирования, ° Элементы питания Вес, кг Рабочая температура, °C Средняя цена в России, руб. BOSCH GLL 2-10 Professional 10 0.3 4 AA / пальчиковые, 3 0.49 -10...+50 11 820 Condtrol Neo X1-360 30 0.3 4.5 AA / пальчиковые, 3 0.46 0...+50 <>7 990 BOSCH UniversalLevel 2 Set 10 0.5 4 AA / пальчиковые, 3 0.45 -5...+45 11 290

BOSCH GLL 2-10 Professional

Хороший уровень подойдет для профессиональных работ по отделке и ремонту. Модель оснащена самовыравниванием, блокировкой маятника, резьбами.





Преимущества:

В наш рейтинг этот хороший профессиональный самовыравнивающийся лазерный уровень вошел за счет компактных габаритов: они позволяют носить устройство в кармане.

Фиксатор маятника, который обеспечивает безопасную транспортировку устройства.

Корпус устройства имеет класс пыле- и влагозащиты IP54.

При желании можно включить проецирование обеих линий или только одной.

Присутствуют отверстия под элементы крепления 1/4” и 5/8”.

Недостатки:

Красный луч плохо заметен на улице.

Condtrol Neo X1-360

Лазерный уровень для пола станет хорошим выбором плиточника, потому как создает горизонталь на 360°, может работать с наклонными плоскостями.





Преимущества:

Лучший лазерный уровень обладает отверстиями под элементы крепления.

Корпус инструмента выполнен из ударопрочного пластика, дополнительно укрепленного резиновыми накладками. Это защищает от падений и ударов.

Помимо резьб, устройство оснащено петлей, которая поможет зафиксировать его на стене. Это облегчит монтаж в условиях строительства и ремонта.

Недостатки:

Модель не рассчитана на эксплуатацию при температуре ниже нуля.

BOSCH UniversalLevel 2 Set

Комбинированный уровень проецирует линии по вертикали и горизонтали. Кроме того, устройство генерирует отвесы. Модель работает в режиме самовыравнивания. Его можно отключить, чтобы работать под наклоном.





Преимущества:

Лазерный уровень комплектуется штативом на 1 метр, за счет чего хорош для первичной экономии бюджета на ремонт.

Устройство поставляется с чехлом, который значительно облегчит транспортировку и хранение.

Наличие отвеса, упрощающего перенос высот.

Интуитивно понятное переключение рабочих режимов. С ним с легкостью разберутся новички.

Недостатки:

Красный луч не видно на солнце.

Лучшие лазерные линейные нивелиры

Линейные лазерные нивелиры создают линии в пространстве, что повышает точность отделочных работ. Мы собрали самые лучшие устройства бытового и профессионального класса.

Модель нивелира Дальность без приемника / с приемником, м Точность построения, мм/м Диапазон нивелирования, ° Элементы питания Вес, кг Рабочая температура, °C Средняя цена в России, руб. ADA instruments 2D Basic Level А00239 20 / 40 0.3 3 AA / пальчиковая, 3 0.25 -5...+45 8 990 BOSCH GLL 3-80 30 / 120 0.2 4 AA / пальчиковая, 4 0.82 -10...+40 51 750 DeWALT DCE089D1G 35 / 60 0.3 4 Съемный аккумулятор 0.43 -10...+50 49 400

ADA instruments 2D Basic Level А00239

Самовыравнивающийся лазерный уровень хорош поворотным основанием с шагом 15°, пузырьком, индикацией заряда.





Преимущества:

Хороший лазерный нивелир характерен пузырьковым уровнем, который позволит точно, быстро и без сторонних приспособлений обеспечить первоначальную установку.

За счет поворотного основания получится точно направить линию по вертикали даже в ограниченном пространстве.

В основании устройства есть болты. Они помогут выровнять устройство на неровной плоскости.

Аппарат комплектуется мишенью-уловителем, расширяющей рабочую область.

Недостатки:

Низкая яркость вертикального луча. Отчасти помогают очки, входящие в комплектность модели.

BOSCH GLL 3-80

Лазерный уровень 3D заслуживает место в рейтинге лучших для строительства за счет того, что создает линии на 360°: 1 по горизонтали, 2 по вертикали.





Преимущества:

Хороший нивелир 3D крайне точный, из-за чего станет удачным выбором для профессионалов ремонта и отделки.

Делая обзор лазерного уровня, стоит упомянуть качество компонентов и продолжительный срок эксплуатации: за счет прочного обрезиненного корпуса прибор выдерживает механические повреждения.

Поддержка элементов крепления под 1/4" и 5/8".

Недостатки:

Нивелир достаточно дорогой, из-за чего заинтересует преимущественно профессионалов.

Толстый, бликующий луч, несколько снижающий удобство.

DeWALT DCE089D1G

Хороший инструмент профессионального класса функционирует за счет оригинального съемного аккумулятора с напряжением 10.8 Вольт.





Преимущества:

Лазерный уровень с лучом зеленого цвета является лучшим выбором, потому как наиболее заметен человеческому глазу. Удачное решение для монтажа в солнечный день.

Достойная комплектация: прибор поставляется с фирменным аккумулятором, зарядкой, кронштейном для подвесных потолков, кейсом, а также мишенью и очками для зеленого лазера.

3D-уровень создает одну горизонталь и две вертикали на 360°.

Недостатки:

Для долгих работ с нивелиром придется докупать оригинальные батареи.

Какой точечный лазерный уровень лучше

Модели точечного типа проецируют несколько точек по разные стороны вокруг себя. В топ лазерных уровней вошли профессиональные устройства ценой от 15 до 25 тысяч рублей.

Модель нивелира Дальность без приемника / с приемником, м Точность построения, мм/м Диапазон нивелирования, ° Элементы питания Вес, кг Рабочая температура, °C Средняя цена в России, руб. Stabila LA-5P 18328 30 / — 0.2 4 AA / пальчиковые, 3 1.11 -10...+50 25 777 Metabo PL 5-30 606164000 30 / — 0.3 4.5 AA / пальчиковые, 3 0.53 -10...+50 16 850 Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP 531000 20 / 50 0.3 4 AA / пальчиковые, 3 0.5 -10...+45 15 410

Stabila LA-5P 18328

Один из лучших точечных приборов профессионального класса ориентирован на строительные условия, что обеспечивается прочным корпусом и ярким лучом.





Преимущества:

Корпус нивелира имеет класс защиты от пыли и влаги IP54.

Резиновые накладки не дают устройству выскользнуть и защищают от поломок при падениях с высоты.

Прибор работает при минусовых значениях температуры – до -10 °C.

Погрешность показаний не превышает 0.3 мм/м при максимальной дальности без приемника 30 метров.

На одном комплекте батареек устройство работает до 20 часов.

Недостатки:

Модель обладает высокой стоимостью.

Техника имеет достаточно большой вес, превышающий 1 килограмм.

Metabo PL 5-30 606164000

Компактный точечный уровень имеет простое управление и оснащен самовыравниванием до 4.5 градусов. Есть индикация, позволяющая отслеживать заряд батарей.





Преимущества:

Нивелир поставляется с сумкой, которая облегчит транспортировку.

За счет светодиодного индикатора вы вовремя поймете, что пришло время заменить комплект элементов питания.

Модель поставляется с крепежом для фиксации на стене.

Есть магнит, при помощи которого инструмент удастся закрепить на металлических поверхностях.

Высокая прочность, которая обеспечивается толстой резиновой защитой поверх основания корпуса.

Недостатки:

Красный луч, который может быть плохо заметен на солнце.

Geo-Fennel DuoCrossPointer 3 HP 531000

Комбинированный уровень создает 3 точки, но помимо этого, строит горизонтальную и вертикальную линии, отвес.





Преимущества:

Комбинированный лазерный уровень имеет большое количество опций, что сделает его полезным в разного рода работах.

Устройство работает до 7 часов на одном комплекте батареек.

Техника комплектуется мишенью-уловителем, увеличивающей возможную дальность построения до 50 метров.

Поставляется с сумкой-чехлом, креплением на стену и очками для лазера. Последние будут полезны, чтобы видеть луч при ярком дневном свете.

Индикация заряда батарей.

Недостатки:

Отсутствие резьбы под штатив 1/4".

Топ ротационных лазерных уровней

Ротационные лазерные уровни создают одну или несколько линий на 360 градусов. Такие устройства используются преимущественно профессионалами.

Модель нивелира Дальность без приемника / с приемником, м Точность построения, мм/м Диапазон нивелирования, ° Элементы питания Вес, кг Рабочая температура, °C Средняя цена в России, руб. Stabila LAR 350 Set — / 800 0.1 5 AA / пальчиковые, 4 10 -10...+60 141 424 ADA instruments CUBE 360 Green Ultimate Edition 20 / 70 0.3 4 AA / пальчиковые, 3 0.39 -5...+45 14 649 BOSCH Professional GLL 2-20 + BM 3 20 / — 0.4 4 AA / пальчиковые, 4 0.5 +5...+40 15 499

Stabila LAR 350 Set

Лучший нивелир лазерный для работ на улице предназначен для крупномасштабных промышленных работ. Прибор характерен богатым комплектом поставки, благодаря которому начать эксплуатацию получится «из коробки».





Преимущества:

Высокая точность: погрешность составляет всего 0.1 мм/м, что особенно важно при большой дальности.

Автоматическое выравнивание с углом до 5°.

Благодаря дистанционному пульту прибором получится управлять на расстоянии.

Множество режимов работы.

Устройство создает горизонтальную линию на 360 градусов, которая с приемником рассчитана на дальность до 800 метров.

Недостатки:

Уровень обладает крупными габаритами и большим весом.

Высокая стоимость, заметно превышающая 100 тысяч рублей.

Использование красного лазера, который менее заметен при дневном свете.

ADA instruments CUBE 360 Green Ultimate Edition

Лазерный уровень на 360 градусов выгодно отличается зеленым лучом, идеально видимым при солнечном свете.





Преимущества:

Зеленый луч, заметный человеческому глазу.

Модель создает вертикальную и горизонтальную линии. Последняя проецируется на 360 градусов.

Устройство поставляется с чемоданчиком для переноски, очками, штативом, креплением на магните и комплектом элементов питания.

Время работы на одном комплекте батареек – до 15 часов.

Недостатки:

Хрупкость: голова уровня практически не защищена от падений.

BOSCH Professional GLL 2-20 + BM 3

Закрывает рейтинг лучших лазерных нивелиров ротационного типа устройство от немецкого бренда, создающее 360-градусную горизонтальную линию и вертикаль, которые образуют крест.





Преимущества:

Модель поставляется с приемником, который увеличивает дальность действия.

Простота управления: включение и блокировка осуществляются при помощи одного переключателя.

Время работы от одного комплекта батареек – до 12 часов.

Недостатки:

Малое количество резиновых вставок.

Горизонтальный луч практически не защищен от механических повреждений.

Не работает при температуре воздуха меньше +5 °С.

Рейтинг комбинированных нивелиров

Комбинированные модели заслуживают внимание, если вам требуется выполнять разнообразные задачи. Устройства, попавшие в топ лазерных нивелиров, создают отвесы и линии, в том числе 360-градусные. Выбор режима позволит найти оптимальный тип отображения для каждой ситуации.

Модель нивелира Дальность без приемника / с приемником, м Точность построения, мм/м Диапазон нивелирования, ° Элементы питания Вес, кг Рабочая температура, °C Средняя цена в России, руб. BOSCH GCL 2-15 Professional + RM 1 15 / — 0.3 4 AA / пальчиковая, 3 0.49 -10...+50 15 500 ADA instruments ULTRALiner 360 4V Set 20 / 70 0.2 3 AA / пальчиковая, 4 0.9 -10...+40 24 990 INSTRUMAX REDLINER 2V 20 / 50 0.2 3 AA / пальчиковая, 3 1.1 -10...+35 4 490

BOSCH GCL 2-15 Professional + RM 1

Нивелир 2D создает 2 линии – вертикальную и горизонтальную, а также отвес.





Преимущества:

Модель поставляется с универсальным фиксатором RM 1 Professional.

Индикатор, указывающий на скорое истощение элементов питания.

Поддержка штативов с резьбами 1/4" и 5/8”.

Класс защиты от пыли и влаги – IP54.

Отключаемое автоматическое выравнивание до 4°.

Переключатель режимов позволит оставить только нужные линии, чтобы сэкономить заряд батареи.

Недостатки:

Луч красного цвета плохо виден на улице.

Несколько тугая кнопка включения.

Отсутствие пузырькового уровня.

ADA instruments ULTRALiner 360 4V Set

Устройство оснащено поворотным основанием, используя которое, получится настроить направление вертикальной линии. Пузырьковый уровень удобен, чтобы точно выставить прибор на горизонтальной плоскости.





Преимущества:

Тренога позволит расположить прибор максимально ровно практически на любой поверхности.

Комплект поставки, в который входят кейс, очки, аккумуляторы, зарядка, штатив с дополнительными секциями.

Рукоятка, облегчающая переноску прибора по рабочей области.

Противоударные накладки на корпусе аппарата.

Недостатки:

Чемодан слишком большой, из-за чего неудобен в перевозке.

INSTRUMAX REDLINER 2V

Закрывает рейтинг бюджетный комбинированный аппарат, который подойдет для домашнего ремонта и отделочных работ.





Преимущества:

Пузырек и регулируемая тренога, облегчающие точную установку на горизонтальной поверхности.

Ремешок для переноски устройства в руке.

Аппарат проецирует горизонталь, 2 вертикали и отвес.

Присутствует резьба под 5/8-дюймовый штатив.

Не знаете, какой лазерный уровень лучше всего купить для ремонта и отделочных работ дома? Обратите внимание на эту модель – ее стоимость меньше 5 тысяч рублей.

Недостатки: