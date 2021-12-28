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Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
    Арт. Ю00000026631
    5.0
    1
    Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
    Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
    Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
    Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
    Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
    Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
    Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
    Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
    Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
    Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW

      Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000026631
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		450x180x350
      Степень защиты
      		IP 65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Линейный лазер DCE089D1G предназначен для проецирования лазерных линий при выполнении профессиональных работ. Данный прибор может использоваться для горизонтального (уровневого) и вертикального (отвесного) выравнивания внутри и вне помещений. Прибор проецирует 2 яркие 360-градусные вертикальные и 1 горизонтальную 360-градусную проекции

        Преимущества

        • Постоянный импульсный режим
        • Более яркий и заметный зеленый луч
        • Класс защиты корпуса от внешних воздействий - IP65
        • 2 различные последовательности мигания луча в ручном режиме
        • Резьба 1/4" для крепления прибора к штативу