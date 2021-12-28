Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW

Преимущества

Постоянный импульсный режим

Более яркий и заметный зеленый луч

Класс защиты корпуса от внешних воздействий - IP65

2 различные последовательности мигания луча в ручном режиме

Резьба 1/4" для крепления прибора к штативу

Линейный лазер DCE089D1G предназначен для проецирования лазерных линий при выполнении профессиональных работ. Данный прибор может использоваться для горизонтального (уровневого) и вертикального (отвесного) выравнивания внутри и вне помещений. Прибор проецирует 2 яркие 360-градусные вертикальные и 1 горизонтальную 360-градусную проекции