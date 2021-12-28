Лазерный уровень DeWalt DCE089D1G-QW
Арт. Ю00000026631
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Габариты, мм
|450x180x350
|
Степень защиты
|IP 65
- Линейный лазер DCE089D1G предназначен для проецирования лазерных линий при выполнении профессиональных работ. Данный прибор может использоваться для горизонтального (уровневого) и вертикального (отвесного) выравнивания внутри и вне помещений. Прибор проецирует 2 яркие 360-градусные вертикальные и 1 горизонтальную 360-градусную проекции
Преимущества
- Постоянный импульсный режим
- Более яркий и заметный зеленый луч
- Класс защиты корпуса от внешних воздействий - IP65
- 2 различные последовательности мигания луча в ручном режиме
- Резьба 1/4" для крепления прибора к штативу