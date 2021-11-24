Отличной альтернативой механическим устройствам для определения расстояния, таким как рулетки, являются бесконтактные лазерные дальномеры: они позволяют вычислить дистанцию с небольшой погрешностью буквально за несколько секунд. Такие инструменты просты в использовании и позволяют получить качественные данные даже при отсутствии у пользователя профессиональной подготовки.

Дальномеры весьма популярны в домашней и промышленной среде, поэтому в продаже представлено множество моделей под всевозможные задачи. Мы поможем разобраться, как выбрать лучший лазерный дальномер: рассмотрим производителей и ключевые характеристики, после чего перейдем к топу из 29 лучших моделей.

Виды дальномеров

Существует несколько разновидностей устройств для бесконтактных замеров расстояния. Мы уделим внимание самым популярным: расскажем, как они работают и благодаря чему заслуживают интерес.

Лазерные дальномеры. Данные инструменты генерируют электромагнитный импульс, представленный в форме лазерного луча. Для создания и обработки сигнала последнего приборы оснащены оптико-электронной системой. Луч достигает ближайшей плоскости, которая встретится на его пути, после чего совершает обратный путь, доставляя данные о расстоянии. Подобный принцип работы обеспечивает достаточно высокую точность при доступной цене, поэтому использующие его инструменты наиболее распространены в бытовой и профессиональной сферах. Световые дальномеры. Позволяют измерять большие расстояния с минимальной погрешностью. Для работы требуется использовать как сам инструмент, так и отражатель. Последний должен быть установлен на конечной точке отрезка. Принцип замера следующий: светодальномер фиксирует время, за которое луч проходит необходимую дистанцию, и на основании этого высчитывает длину пути. Ультразвуковые дальномеры. Принцип работы схож с оным у светодальномеров. Разница заключается в том, что дистанция высчитывается после прохождения пути звуковым сигналом. Достоинством является отсутствие необходимости в отражателе. Если вы хотите знать, какие дальномеры лучшие – лазерные или ультразвуковые, обратим внимание, что у каждой разновидности есть сильные стороны. Звуковые работают одинаково качественно вне зависимости от освещения. Их недостатком по сравнению с лазерными аналогами является небольшая дистанция замеров: у большинства моделей она не превышает 15 метров.

Мы рассмотрели самые распространенные виды, используемые для определения дистанции. Все они позволяют получить качественные данные с минимальными затратами времени и сил. Не знаете, какие устройства лучше подходят для измерения в процессе ремонтных работ – электронные лазерные дальномеры или механические рулетки? Рекомендуем обратить внимание на первые: они точные и простые в использовании. Базовые модели, к тому же, имеют демократичную стоимость.

Лучшие производители лазерных дальномеров

В нашем рейтинге представлены модели измерительного оборудования от 13 торговых марок. В топ попали образцы отечественных и зарубежных фирм: одни выпускают технику преимущественно для бытовой эксплуатации, другие ориентированы на производство инструментов для профессионалов. Ознакомившись с нашей характеристикой каждого представленного бренда, вы поймете, какие лазерные дальномеры лучше подходят для тех или иных работ и почему.

ADA. Инструменты данной фирмы применяются в быту и профессионально. Зачастую во время обсуждений того, какие лазерные дальномеры лучшие, упоминают именно эту торговую марку. Компания специализируется на измерительном инструменте и представлена на рынке с 2008 года. Сам слоган бренда («ADditional Accuracy» в оригинале) переводится как «дополнительная точность». Condtrol. Компания производит одни из лучших лазерных дальномеров, если верить отзывам клиентов. Продукция фирмы разработана в российском научно-исследовательском центре. Широкий ассортимент позволит выбрать образцы для бытовой и профессиональной эксплуатации. Instrumax. Фирма создает дальномеры, мотобуры и уровни для домашних работ. Техника, выпускаемая под данной торговой маркой, позиционируется как доступная, но качественная. Характеристики представленных моделей достаточно хороши, чтобы покрыть потребности хозяев квартир и частных домов. Patriot. Российский бренд характерен широким ассортиментом продукции: от строительного и садового инструмента до измерительных устройств. Продукция продается по доступным ценам и обладает качеством, оптимальным для бытовых задач. RGK. Под торговой маркой из России выпускается большое количество техники для замеров: уровни, оптические нивелиры, теодолиты, шумомеры, толщиномеры и т.д. Рулетки применяются для определения расстояния в быту и на охоте. Сибртех. Бренд, продвигающий технологии Сибири, проектирует и создает множество вещей: от садового и столярного инвентаря до силового оборудования и измерительного инструмента. По заверениям производителя, рулетки и другая продукция подходят для всех рабочих областей. Matrix. Компания с немецкими корнями представлена в России более 10 лет, и за это время получила признание благодаря демократичным ценам и широкому ассортименту. Рулетки, штангенциркули и уровни компании используются при строительстве масштабных объектов. Stanley. Американская фирма выпускает высококачественный инструмент для ремонта, отделки и широкого спектра других задач. Модель рулетки, представленная в рейтинге, не рассчитана на большие расстояния, но она хороша исключительной точностью. Bosch. Торговая марка входит в топ лидеров, производящих лучший в мире электроинструмент. Неудивительно, что измерительное оборудование компании характерно высоким качеством сборки, точностью замеров и достойным функционалом. Deko. Малазийский бренд, выпускающий доступный инструмент для домашних ремонтных и отделочных работ. Помимо электронных рулеток, фирма производит шуруповерты, перфораторы, болгарки, фрезеры и т.д. Fubag. Фирма из Германии, специализирующаяся на выпуске профессионального оборудования. За более, чем 45 лет устройства компании пользуются широким спросом по всему миру, в том числе и в России. Metabo. Продукция немецкой компании, основанной в 1923, безоговорочно связана с высоким качеством. Цены на электроинструмент соответствующие, но эксперты отмечают их оправданность. Помимо лазерных дальномеров, фирма выпускает лучшие, по мнению профессионалов, модели электрооборудования для высокоинтенсивных ремонтных и строительных работ.

Критерии выбора

Выделяется ряд аспектов, которые стоит учитывать при выборе измерительного инструмента. Далее мы рассмотрим, как выбрать лазерный дальномер, также известный как рулетка. Ознакомившись с ними, вы найдете устройство, идеально отвечающее потребностям.

Дальность измерения. Ключевой критерий, который стоит учитывать при выборе, какой лучше лазерный дальномер купить. Подбор зависит от того, в каких условиях вы планируете использовать инструмент. Как правило, чем выше дальность, тем ниже качество измерения: к примеру, представленная в рейтинге модель от Stanley работает не больше, чем на 12 метров, при этом обладает погрешностью всего в 0.5 мм. В то же время, большинство охотничьих образцов, рассчитанных на дистанцию до 1500 метров, имеет погрешность 1 м. Погрешность измерения. Чем ниже данный показатель, тем выше точность полученных данных. Хорошие лазерные дальномеры, работающие на расстоянии 30—80 метров, в среднем имеют погрешность измерения 1.5—30 мм. Кроме того, точность зависит от дальности измерения: с каждым метром дистанции погрешность увеличивается. Встроенная память. Некоторые модели измерительной техники оснащаются блоком памяти, который фиксирует данные нескольких последних измерений. Это полезно, если у вас нет возможность записывать дальность после каждого замера: функция в любом случае позволит сохранить данные с высокой точностью. Внесен в Госреестр. В этот перечень вносятся модели, успешно прошедшие метрологические тесты. По их результатам можно сделать вывод о качестве эксплуатации: точности замеров и межповерочном интервале. Если перед вами стоит вопрос, как выбрать лазерный дальномер для получения лучших результатов измерения, оптимальным решением станет поиск среди моделей, внесенных в Госреестр. Диапазон рабочих температур. Указывает на условия, в которых получится проводить измерения. Особенно параметр важен, если эксплуатация инструмента требуется на улице в холод: для таких случаев предусмотрены модели, способные функционировать при -25 °С. Вес устройства. Масса измерительного электроинструмента варьируется от 20 до 300 грамм. Казалось бы, это незначительный вес, но при длительных измерениях он способен вызвать дискомфорт. В то же время, сравнительно тяжелые модели зачастую обладают повышенной прочностью, поэтому они являются лучшим выбором для работы на строительных объектах. Источник питания. Большинство устройств для начала измерения требует установки пары «мизинчиковых» (ААА) батареек. Обратите внимание на следующее: даже при одинаковых источниках питания модели обладают разным временем автономной работы. Резьба под штатив. Для повышения точности измерения ряд устройств оснащен резьбой, которая используется, чтобы закрепить рулетку на специальном штативе. Это может быть полезно, если начать замеры требуется со специфической позиции, ведь штатив поможет получить качественные данные даже при высокой дальности. Непрерывное измерение. Активировав функцию трекинга, вы будете получать обновления о расстоянии настолько часто, насколько это позволяет выбранная вами модель. Применяется, чтобы выполнить точное измерение расстояние. Обратите внимание: при использовании данного режима работы ресурс батареек истощается быстрее. Bluetooth. Возможность синхронизироваться с приложением для мобильного устройства облегчит сохранение результатов измерений: вам не потребуется записывать их вручную, ведь они с высокой точностью зафиксируются на смартфоне. Встроенный прицел. Многие модели, ориентированные на измерения на больших расстояниях, оснащены оптическим прицелом. Он позволяет контролировать положение точки: это полезно, если нужно удостовериться, что она находится на нужной позиции. Прицел необходим на охотничьих рулетках, ведь они применяются на большой дальности. Ударопрочный корпус. Если вы планируете эксплуатацию в условиях строительных или монтажных работ, велика вероятность подвергнуть инструмент для измерений механическим повреждениям. В таком случае лучшая лазерная рулетка для измерения должна обладать прочным внешним корпусом. Также устойчивости к падениям способствуют резиновые накладки. Математические функции. Чтобы упростить ответ на вопрос, какие лучше выбрать лазерные дальномеры для быстрого расчета данных на основе результатов измерения, предлагаем присмотреться к моделям с дополнительным функционалом: они запоминают последнюю информацию и за счет нее могут вычислить площадь и объем, произвести сложение и вычитания, сделать расчет по Пифагору, определить углы и т.д. Количество точек начала отсчета. Точка начала отсчета, в зависимости от выбранного режима, может находиться на месте источника лазера, задней части гаджета и резьбе для крепления штатива. Правильно выбранная точка начала отсчета повысит качество измерения. Класс лазера. Данный аспект указывает на опасность лазера для зрения пользователя. Выделяют 1, 2 и 3 классы: от наименее к наиболее вредному. Смысл использования моделей 3 типа – в яркости лазера: он более заметный, что позволяет сохранить точность при измерениях в солнечный день. Во время работы рекомендуется носить специальные защитные очки, минимизирующие вред от лазерного излучения. Длина волны. Характеристика влияет на цвет лазера. В подавляющем большинстве инструментов используется красный: если вы хотите убедиться, что нужная модель будет обладать именно данным цветом, убедитесь, что длина волны составляет 635 нм. Пыле- и влагозащита. Данный критерий оценивается по таблице защиты IP, где отдельно указывается степень безопасности при использовании с твердыми предметами и жидкостью. Лучшие лазерные дальномеры должны обладать достаточно защищенными корпусами, чтобы у пользователей была возможность работать с устройством в разных условиях.

Лучший лазерный дальномер для дома

Для покупателей, стремящихся понять, как выбрать лазерный дальномер для дома, мы составили рейтинг из 6 образцов: многие имеют бюджетную цену, другие же понравятся мастерам, ценящим низкую погрешность при замерах. Максимальная дистанция варьируется от 30 до 80 метров.

Рулетка ADA Cosmo MINI А00410

Достойная бытовая модель, которая одинаково эффективна в помещениях и на открытом пространстве. Лазерный дальномер входит в топ лучших инструментов для измерения благодаря простоте управления: в распоряжении пользователя всего 3 кнопки.

Преимущества:

Прибор хорош компактными габаритами.

Противоскользящая поверхность на корпусе делает удержание удобным.

Функция расчета площади.

Недостатки:

Сравнительно высокая погрешность, составляющая 3 мм.

Невозможность использовать девайс на расстоянии более 30 метров.

Дальномер CONDTROL INFINITER 30 1-2-325

Устройство для измерения характерно наличием дополнительных функций для расчета площади и объема. Кроме того, модель умеет работать с теоремой Пифагора.

Преимущества:

Информативный дисплей, на котором размещается большое число данных.

На корпусе есть пузырьковый уровень, который будет полезен в ремонтных и отделочных работах.

Ребристая поверхность по бокам препятствует скольжению.

Рулетка запоминает результаты последних 99 замеров.

Доступная за свой функционал цена.

Недостатки:

Прибор не рассчитан на эксплуатацию при минусовых температурах.

Высокий показатель погрешности.

Рулетка INSTRUMAX SNIPER 30 IM0115

Надежное устройство для применения в бытовых и профессиональных условиях. Защищено от пыли и влаги, обеспечивает экономию заряда батареи.

Преимущества:

Простое управление, которое осуществляется за счет всего трех клавиш.

Корпус прибора имеет пыле- и влагозащиту по стандарту IP-54.

Две точки отсчета: можно выбрать, какая часть прибора будет считаться начальной позицией при замерах.

Электроника автоматически отключается спустя 3 минуты без измерений, что позволяет сэкономить заряд элементов питания.

Недостатки:

Дальность измерения составляет 30 метров, чего может оказаться недостаточно для работы на большой дистанции.

Быстрый расход батарей.

Рулетка PATRIOT LM 601 120201040

Полупрофессиональный инструмент справится с измерением на строительстве и производстве благодаря защите от падений и большой максимальной дальности работы.

Преимущества:

Дальность измерения составляет 60 метров без пластины, что делает модель эффективной на открытой местности.

Обрезиненный корпус сможет амортизировать удар в случае вероятности механических повреждений.

Модель поставляется с мягким чехлом для переноски и ремешком, с помощью которого рулетку можно зафиксировать на запястье.

Недостатки:

Нажатие на кнопки нечеткое.

Прибор имеет резьбу под 1/4 дюйма, так что для большинства штативов потребуется переходник.

Дальномер красный CONDTROL Smart 60, 1-4-098

Модель от известного производителя измерительных устройств обладает широким функционалом: есть расчет площади и объема, определение максимальных и минимальных значений, непрерывная работа (трекинг).

Преимущества:

Прибор замеряет расстояние до 60 метров.

Встроенная память и большое число математических функций.

Пузырьковый уровень на боковой части корпуса.

Высокая точность инструмента, составляющая всего 1.5 мм.

Вес – 83 грамма.

Недостатки:

Низкая скорость замера.

Рулетка RGK D80

Данная модель заслуживает внимание опытных пользователей: она работает с большими расстояниями, имеет множество арифметических функций и 4 точки начала отсчета.

Преимущества:

Прибор рассчитан на работу с большими расстояниями – до 80 метров.

Экономичный расход батарей: по заверению производителя, одного комплекта хватит на 8 тысяч замеров.

Информативный экран, на котором удается разместить 5 строк данных о замерах и выбранном режиме работы.

Есть подсветка дисплея.

Функция непрерывного замера.

Недостатки:

Высокая для бытового класса стоимость.

Лучший лазерный дальномер для охоты

Охотники используют такой инструмент для измерения дальности до цели: информация о ней увеличивает шансы сделать меткий выстрел. Важные критерии при выборе моделей для охоты: высокая дальность, устойчивость к минусовым температурам, скорость замера. Точность в подобных устройствах не является приоритетом: у почти всех представленных моделей она достигает 1 метра.

Модель Max дальность измерения без пластины (м) Погрешность (м) Встроенная память Внесен в Госреестр Рабочая температура (°С) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) RGK D1500 1500 1 Нет Нет -25...+60 0.21 26 389 ADA SHOOTER 400 400 1 Нет Да -20...+50 0.185 12 079 RGK D900 900 1 Нет Нет -20...+50 0.185 16 489 Condtrol Vector 1500 1-4-102 1500 1 Нет Нет -10...+40 0.172 15 377 Elitech ЛД 600 188616 600 0.05 Нет Нет -20...+50 0.4 12 714

Оптическая рулетка RGK D1500

Хороший лазерный дальномер идеально подходит для работы на больших расстояниях (до полутора тысяч метров). Также модель устойчива к холоду и оснащена ударопрочной поверхностью.

Преимущества:

Прибор особенно хорош для охоты благодаря функции непрерывного замера, особенно полезной при слежении за движущимися целями.

Шестикратное увеличение оптического прицела обеспечит достойный обзор на большом расстоянии.

Автоматическое отключение при длительном простое.

Компактность: инструмент с легкостью помещается в кармане.

Недостатки:

Модель не ориентирована на работу с отражателями.

Оптическая рулетка ADA SHOOTER 400

Помимо измерения дистанции, данная модель будет полезна, чтобы определять скорость перемещающихся целей.

Преимущества:

Работает при температуре до -20 °С, что позволяет замерять дальность зимой.

Монокуляр с изменением приближения до 6 раз.

Легкое управление, осуществляемое двумя клавишами.

Повысить скрытность охотника сможет ИК-лазер: при его использовании видимая точка отсутствует.

Прибор вычисляет скорость движения с погрешностью до 5 км/ч.

Недостатки:

Сравнительно небольшая дальность измерения – не более 400 метров.

Рулетка RGK D900 со встроенным прицелом

Прибор оптимально подойдет для измерения дистанции до цели в условиях охоты. Имеется всё необходимое: широкий диапазон рабочего расстояния, функционирование при низких температурах, компактность и устойчивость к ударам.

Преимущества:

Возможность заряжать инструмент от microUSB-кабеля.

Электронная рулетка поставляется с чехлом и ремешком на руку.

Благодаря широкому температурному диапазону работает в лютый мороз и аномальную жару.

Настройка диоптрий оптического прицела позволяет применять девайс людям с проблемным зрением.

Функция определения скорости.

Недостатки:

Из-за погрешности не подходит для измерения в задачах, требующих высокой точности.

Рулетка оптическая Condtrol Vector 1500 1-4-102

Устройство для замеров обладает стильным минималистичным дизайном и показывает себя с лучшей стороны на больших дистанциях.

Преимущества:

Как и любой хороший лазерный дальномер для охоты, этот образец обладает высокой максимальной дальностью замеров. В данном случае она составляет 1500 метров.

Инфракрасный луч незаметен и безвреден для зрения.

Малые габариты делают модель идеальной для охоты и выездных работ.

Недостатки:

Ощутимый показатель погрешности.

Дальномер оптический Elitech ЛД 600 188616

Модель обладает достаточно широким функционалом: она позволяет замерять дистанцию до цели, скорость ее перемещения, траекторию, а также высоту объекта. Комфортный обзор гарантирован 6-кратным увеличением.

Преимущества:

Подходит для низких температурных условий.

Высокая точность: если у предыдущих моделей из данной категории она составляла 1 метр, в данной модели погрешность – всего 50 мм.

Доступная стоимость по сравнению с прочими аналогами для охоты.

Недостатки:

Сравнительно небольшая дистанция замера расстояния.

Лучший лазерный дальномер строительный

При подборе оборудования для профессиональных работ на открытой местности важно, чтобы модели совмещали достаточно высокую дальность и минимальную погрешность. В отдельных случаях имеют значение прочность и устойчивость к холоду. Помогая ответить на вопрос, как выбрать лазерный дальномер, который оптимально подходит для строительства, мы собрали образцы из разных ценовых категорий.

Рулетка CONDTROL Vector 80, 1-4-099 с аккумулятором

Открывает топ лазерных дальномеров для профессиональных работ модель, которая выделяется на фоне аналогов дальностью замеров. У данного образца она составляет 80 метров.

Преимущества:

Функция осуществления непрерывных замеров.

Встроенный Bluetooth-модуль обеспечивает передачу данных на мобильное устройство.

Модель имеет лучшую среди инструментов строительного класса дальность.

4 точки начала отсчета.

Источник питания – встроенный аккумулятор.

Недостатки:

Не подходит для замеров на большие дистанции (дальше 50 метров) в солнечную погоду.

Строительный дальномер Metabo LD 60 606163000 с питанием ААА

Модель характерна высоким качеством сборки: корпус выполнен из ударопрочного пластика и дополнительно укреплен резиновыми накладками, амортизирующими силу при столкновениях.

Преимущества:

Лучший лазерный дальномер для строительства экономично расходует батарейки: двух источников питания «мизинчикового» типа хватит на 5 тысяч замеров.

Дисплей оснащен подсветкой, что повышает удобство работы в темноте.

Добротная максимальная дальность замеров – до 60 метров.

Высокая точность – 1.5 мм.

Недостатки:

У прибора нет встроенной памяти.

Измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем

Прибор будет полезен при подготовке к строительным и отделочным работам: в нем есть встроенная память и функции, полезные при выполнении расчетов.

Преимущества:

Арифметические функции: вычисление объема и площади, сложение и вычитание, работа по теореме Пифагора.

Автоотключение спустя 3 минуты простоя.

Пузырьковый уровень позволит ровно размещать измерительный инструмент без применения дополнительных приспособлений.

Недостатки:

Отсутствие резьбы для установки на штатив.

Нельзя использовать при минусовой температуре.

Рулетка Matrix LD-40 38015

Несмотря на богатый функционал, модель обладает весьма демократичной стоимостью. Рулетка точна и удобна в удержании, что особенно важно при длительных рабочих сессиях.

Преимущества:

Погрешность, составляющая всего 1.5 мм.

Инструмент запоминает результаты нескольких последних замеров.

Функция, позволяющая замерять углы (до 60 градусов).

Недостатки:

Данный образец не внесен в Госреестр.

Нет резьбы под штатив.

Всего одна точка начала отсчета.

Дальномер STANLEY INTELLIMEASURE 077018

Если остальные модели из рейтинга ориентированы на работу с большими расстояниями, данный образец привлекает внимание за счет того, насколько он точный.

Преимущества:

Крайне высокая точность: погрешность составляет 0.5 мм.

Весьма доступная стоимость инструмента.

Дополнительные функции, позволяющие рассчитать объем и площадь, произвести сложение и вычитание.

Форма инструмента, способствующая удобному удержанию.

Недостатки:

Низкая максимальная дальность замеров, делающая прибор эффективным только в небольших помещениях.

Дальномер BOSCH GLM 500 Professional 0.601.072.H00 с аккумулятором

Профессиональный прибор из синей линейки немецкого бренда выделяется за счет набора возможностей, прочного корпуса и точных замеров. Благодаря последним модель получила место в Госреестре.

Преимущества:

Модель внесена в Госреестр, что гарантирует надежность предоставляемых замеров.

Широкий диапазон рабочих температур позволит применять технику как в холод, так и в жару.

Недостатки:

Быстрый расход батареек.

Поставляется без чехла.

Лучший лазерный дальномер недорогой

Если вы готовитесь к ремонтным или строительным работам, а бюджет уже начинает поджимать, предлагаем присмотреться к недорогим моделям. У них есть единственный недостаток: скромная дополнительная функциональность по сравнению с профессиональными аналогами для строителей. В то же время, с основными критериями, такими как дальность и погрешность, нет никаких проблем.

Дальномер Deko GLS-50 065-0242

Лазерный дальномер недорогой цифровой, несмотря на свою ценовую категорию, обладает достаточно низкой погрешностью. Кроме того, в нем есть модуль встроенной памяти – полезная функция, если нет возможности вручную записывать показания после каждого замера.

Преимущества:

Два пузырьковых уровня на корпусе.

Индикатор заряда батареек.

Дополнительные математические функции.

Малый вес и компактный размер.

Недостатки:

Яркость луча на большой дистанции.

Некоторые покупатели указывают, что при использовании математических функций возможны небольшие ошибки.

Дальномер FUBAG Lasex 60 31637

Модель от немецкого бренда станет удачным выбором, если вы планируете выполнить ремонт или отделку в комнате. Набора возможностей будет достаточно большинству домашних мастеров.

Преимущества:

Пузырьковый уровень, размещенный на боковой части корпуса.

Сохранение в памяти данных о последних 30 замерах.

Комплекта батареек достаточно для 8 тысяч операций.

Недостатки:

Допускает ошибки при высоком уровне запыленности и влажности.

Медленные замеры.

Прочность корпуса вызывает сомнение у большинства покупателей.

Дальномер красный CONDTROL Smart 40, 1-4-097

Прибор имеет простой внешний вид и оснащен минимальным набором функций: для измерения используются всего три кнопки.

Преимущества:

Недорогой хороший лазерный дальномер подойдет для измерения участков до 40 метров.

Высокая точность – 1.5 мм.

Эргономичная форма девайса обеспечивает удобство удержания.

Возможность быстрого расчета объема.

Луч достаточно яркий для дневных работ на улице.

Недостатки:

Неудобный комплектный чехол.

Дальномер с красной рамкой CONDTROL Sputnik 30

Должно быть, самая компактная и аскетичная электронная рулетка. Никаких дополнительных функций, для замеров используется одна кнопка. Работает модель от встроенной батареи.

Преимущества:

Малый размер и вес.

Автоматическое отключение девайса после 45 секунд бездействия.

Экономичный расход заряда.

Высокая скорость замеров.

В качестве источника питания используется встроенный аккумулятор.

Недостатки:

Отсутствие дополнительных функций.

Нет пузырькового уровня.

Мобильная рулетка Сибртех PM-60 38011 на батарейках

За счет достойного набора возможностей и дальности, достигающей 60 метров, инструмент будет полезен в различных сферах. Впрочем, доступная цена позволит использовать его для дома.

Преимущества:

Прибор оснащен пузырьковым уровнем.

Высокая прочность корпуса защищает внутренние элементы от механических повреждений.

Модель можно использовать в режиме угломера.

Проведение вычислений по теореме Пифагора.

Недостатки:

Отсутствие на корпусе резиновых накладок.

Отзывы указывают на то, что погрешность при замерах со временем увеличивается.

Дальномер CONDTROL Vector 30, 1-4-109 с питанием ААА

Модель привлекает внимание в первую очередь своими размерами: благодаря им эксплуатация будет комфортной в самых разнообразных рабочих условиях.

Преимущества:

Недорогой, но хороший лазерный дальномер справится с работой на труднодоступных участках лучше благодаря компактным габаритам и небольшому весу.

Узкий корпус удобно держать в руке.

Возможность производить косвенные вычисления по Пифагору.

Легкость управления.

Недостатки:

Прибор имеет сравнительно небольшую дальность замеров.

Поставляется без чехла.

Лучший лазерный дальномер по отзывам

Чтобы составить этот рейтинг, были собраны отзывы на лучшие лазерные дальномеры как с нашего сайта, так и с различных популярных маркетплейсов и интернет-магазинов. Вы не ошибетесь, выбрав любую модель, представленную в топе: по поводу каждой из них уже оставлена масса положительной обратной связи от реальных покупателей.

Рулетка ручная ADA Cosmo 70 А00429

Открывает рейтинг лучших лазерных дальномеров инструмент от популярного производителя в сфере измерительной техники. Модель относится к полупрофессиональному сегменту, но, в то же время, проста в освоении.

Преимущества:

Корпус с плотными резиновыми накладками, способствующими комфортному удержанию.

Автоматическое выключение через 3 минуты бездействия.

Высокая дальность – до 70 метров.

Минимальная погрешность, составляющая 1.5 мм.

Три точки начала отсчета.

Недостатки:

Низкая эффективность измерения на дальней дистанции в солнечные дни.

Дальномер ADA Cosmo 50 А00491 с держателем и подсветкой дисплея

Прибор осуществляет измерение на дистанции до 50 метров и оснащен дополнительными арифметическими функциями: вычислением площади и объема, определением минимальных и максимальных значений и т.д.

Преимущества:

Экран оснащен подсветкой, позволяющей работать с прибором в темноте.

Возможность делать замеры непрерывно.

Корпус, устойчивый к механическим повреждениям.

Недостатки:

Дальность прибора снижается на открытой местности.

После установки шнурка для запястья девайс неудобно фиксировать на поверхности.

Рулетка INSTRUMAX SNIPER 50 PLUS IM0116 с автовыключением

Модель заслуживает внимания, если вам требуется производить измерения в закрытых помещениях. Подсветка экрана позволит комфортно работать даже при слабой освещенности.

Преимущества:

Прибор выполняет множество математических операций: от сложения до расчета по Пифагору.

Информативный трехстрочный экран, на котором выводятся данные о последних выполненных операциях. Также он указывает на заряд батареи.

Функция трекинга (непрерывного замера).

Недостатки:

Жесткие кнопки.

Дальномер Metabo LD 30 606162000 с питанием ААА

Высококачественный инструмент для измерения, надежность и долговечность которого оценят профессиональные работники.

Преимущества:

Высокая скорость замеров.

Класс защиты корпуса – IP-54.

Резиновое покрытие, препятствующее скольжению и снижающее вероятность того, что вы повредите прибор в случае падения.

Легкость управления.

Экономичный расход батарей (не в последнюю очередь благодаря автоотключению).

Недостатки:

Невысокая точность – 3 мм.

Всего одна точка начала отсчета.

Рулетка Makita LD050P

Модель от японской торговой марки заслуживает внимания благодаря большому набору возможностей, адекватной погрешности и простоте управления.

Преимущества:

Дальность измерения можно увеличить за счет использования пластины: с ней максимальная дистанция повысится до 50 метров.

Экран инструмента потребляет мало энергии и удобно читается даже при ярком освещении.

Поставляется с чехлом, в котором удобно хранить девайс.

Недостатки:

Тугие клавиши.

Корпус не прорезинен.

Рулетка ADA Cosmo 100 А00412 с уклономером

Последний в нашем рейтинге прибор подойдет профессионалам, которым требуется регулярно осуществлять измерения на улице.

Преимущества:

Прибор выделяется за счет низкой погрешности (1.5 мм).

Большое число математических функций оптимизирует рабочее время.

Три точки для начала отсчета.

Недостатки: