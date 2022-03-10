Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
5.0
2
7 109 ₽
8 350 ₽
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Makita LD050P
    Арт. X3030662
    5.0
    2
    Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
    Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
    Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
    Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
    Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
    Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
    Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
      Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
      Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
      Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
      Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
      Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
      Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)
      Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)

      Лазерный дальномер Makita LD050P

      • -1 241 ₽
      7 109 ₽
      8 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X3030662
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 241 ₽
      7 109 ₽
      8 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      Универсальные влажные салфетки Luscan (80 шт.)
      119 ₽
      5.0
      Универсальные влажные салфетки Luscan (80 шт.)
      Отвертка Ultra Grip SL 6 х 100 мм CR-V Кобальт 646-270
      210 ₽
      Отвертка Ultra Grip SL 6 х 100 мм CR-V Кобальт 646-270
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 150 мм CR-V Кобальт 646-362
      230 ₽
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 150 мм CR-V Кобальт 646-362
      Цепь пильная Stihl 71PM3 4" 1/4" 1.1 28зв. (36700000028)
      517 ₽
      5.0
      Цепь пильная Stihl 71PM3 4" 1/4" 1.1 28зв. (36700000028)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 38 мм CR-V Кобальт 646-393
      160 ₽
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 38 мм CR-V Кобальт 646-393
      Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
      1 896 ₽
      2 450 ₽
      4.4
      Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
      • -554 ₽
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер Makita LD050P предназначен для измерения расстояния до 40 метров самостоятельно и до 50 с отражателем. Модель оснащена функциями измерения расстояния, максимального и минимального значения, непрерывного измерения, сложения/вычитания, вычисления площади, объема, вычисления по Пифагору (2 точки, 3 точки). В памяти может храниться до 5 результатов.

        Преимущества

        • Две точки начала отсчета
        • Наименьшая единица измерения - 1 мм
        • Диаметр лазерной точки составляет 6/30 мм (10 и 50 м соответственно)
        • Степень защиты IP54
        • Автоматическое отключение лазера спустя 90 сек, питания - спустя 180 сек
        • Батарей хватает на 3000 измерений
        • Функционал: измерение расстояния, максимального и минимального значения, непрерывное измерение, сложение, вычитание, вычисление площади и объема, вычисление по Пифагору (2 точки, 3 точки)