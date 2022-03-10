Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)

Преимущества

Две точки начала отсчета

Наименьшая единица измерения - 1 мм

Диаметр лазерной точки составляет 6/30 мм (10 и 50 м соответственно)

Степень защиты IP54

Автоматическое отключение лазера спустя 90 сек, питания - спустя 180 сек

Батарей хватает на 3000 измерений

Функционал: измерение расстояния, максимального и минимального значения, непрерывное измерение, сложение, вычитание, вычисление площади и объема, вычисление по Пифагору (2 точки, 3 точки)

Лазерный дальномер Makita LD050P предназначен для измерения расстояния до 40 метров самостоятельно и до 50 с отражателем. Модель оснащена функциями измерения расстояния, максимального и минимального значения, непрерывного измерения, сложения/вычитания, вычисления площади, объема, вычисления по Пифагору (2 точки, 3 точки). В памяти может храниться до 5 результатов.