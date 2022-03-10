Лазерный промышленный дальномер Makita LD050P (дальность 50 м, вес 100 г)

Лазерный дальномер Makita LD050P
Арт. X3030662
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
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- Лазерный дальномер Makita LD050P предназначен для измерения расстояния до 40 метров самостоятельно и до 50 с отражателем. Модель оснащена функциями измерения расстояния, максимального и минимального значения, непрерывного измерения, сложения/вычитания, вычисления площади, объема, вычисления по Пифагору (2 точки, 3 точки). В памяти может храниться до 5 результатов.
Преимущества
- Две точки начала отсчета
- Наименьшая единица измерения - 1 мм
- Диаметр лазерной точки составляет 6/30 мм (10 и 50 м соответственно)
- Степень защиты IP54
- Автоматическое отключение лазера спустя 90 сек, питания - спустя 180 сек
- Батарей хватает на 3000 измерений
- Функционал: измерение расстояния, максимального и минимального значения, непрерывное измерение, сложение, вычитание, вычисление площади и объема, вычисление по Пифагору (2 точки, 3 точки)