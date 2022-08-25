Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30
Арт. О00000030662
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
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- Лазерный дальномер Condtrol Sputnik 30 1-4-108 прост и удобен в использовании. Подходит для измерения расстояний в диапазоне от 0.05 до 30 метров. Источником питания является литий-ионный аккумулятор 3.7 В. Благодаря компактным размерам прибор легко помещается в карман. Дисплей с подсветкой позволяет работать в слабоосвещенных местах.
Преимущества
- Эргономичный корпус с большой кнопкой управления, нажимать на которую удобно даже в перчатках
- Погрешность измерения не превышает 2 мм
- Встроенный аккумулятор избавит от хлопот с покупкой источников питания
- Зарядка производится через кабель micro-USB (дополнительная опция)
- Ультракомпактный и почти невесомый (23,5 гр)