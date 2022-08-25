Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30

Преимущества

Эргономичный корпус с большой кнопкой управления, нажимать на которую удобно даже в перчатках

Погрешность измерения не превышает 2 мм

Встроенный аккумулятор избавит от хлопот с покупкой источников питания

Зарядка производится через кабель micro-USB (дополнительная опция)

Ультракомпактный и почти невесомый (23,5 гр)

Лазерный дальномер Condtrol Sputnik 30 1-4-108 прост и удобен в использовании. Подходит для измерения расстояний в диапазоне от 0.05 до 30 метров. Источником питания является литий-ионный аккумулятор 3.7 В. Благодаря компактным размерам прибор легко помещается в карман. Дисплей с подсветкой позволяет работать в слабоосвещенных местах.