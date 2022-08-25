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Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30
4.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30
    Арт. О00000030662
    4.0
    1
    Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30
    Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30
    Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30
    Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30
      Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30
      Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30
      Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30
      Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30

      Лазерный дальномер с красной рамкой Condtrol Sputnik 30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030662
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер Condtrol Sputnik 30 1-4-108 прост и удобен в использовании. Подходит для измерения расстояний в диапазоне от 0.05 до 30 метров. Источником питания является литий-ионный аккумулятор 3.7 В. Благодаря компактным размерам прибор легко помещается в карман. Дисплей с подсветкой позволяет работать в слабоосвещенных местах.

        Преимущества

        • Эргономичный корпус с большой кнопкой управления, нажимать на которую удобно даже в перчатках
        • Погрешность измерения не превышает 2 мм
        • Встроенный аккумулятор избавит от хлопот с покупкой источников питания
        • Зарядка производится через кабель micro-USB (дополнительная опция)
        • Ультракомпактный и почти невесомый (23,5 гр)