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Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080
4.5
8
3 990 ₽
Лазерные дальномеры
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Condtrol XP2, 1-4-080
Арт. X3030698
4.5
8
Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080
Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080
Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080
Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080
Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080
Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080
Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080
Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080
Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080

Лазерный дальномер Condtrol XP2, 1-4-080

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3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X3030698
4.5
8

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Выбор точки отсчета
Да
Вычисление углов
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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  • Персональная скидка
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный дальномер Condtrol XP2 1-4-080 имеет понятный интерфейс и крупный трехстрочный дисплей с подсветкой. В режиме "трекинг" устройство постоянно измеряет дистанцию. При бездействии прибор автоматически отключается через 180 секунд, что значительно экономит заряд батарей. Благодаря крупным кнопкам, можно работать даже в перчатках. Модель имеет защиту от брызг воды и пыли IP54.

    Преимущества

    • Встроенная подсветка
    • Функции: измерение длины, площади, объема, Min/Max значений, режим косвенных измерений (Пифагор)
    • Расширенная функция Пифагора - вычисление горизонтального и вертикального проложения, а так же угла наклона (за один замер)
    • 2 точки отсчета: тыл и фронт
    • Встроенный пузырьковый уровень
    • Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
    • Малый вес (всего 83 г)
    • Обрезиненный корпус с перфорацией - для защиты от удара
    • Работать прибором можно даже в перчатках
    • Защита от пыли и влаги: IP54
    • Автоматическое отключение лазера через 45 секунд, а самого прибора - через 180 секунд
    • Сумка-чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерного дальномера Condtrol XP2 1-4-080