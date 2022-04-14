Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080

Преимущества

Встроенная подсветка

Функции: измерение длины, площади, объема, Min/Max значений, режим косвенных измерений (Пифагор)

Расширенная функция Пифагора - вычисление горизонтального и вертикального проложения, а так же угла наклона (за один замер)

2 точки отсчета: тыл и фронт

Встроенный пузырьковый уровень

Режим "трекинг" - для непрерывного измерения

Малый вес (всего 83 г)

Обрезиненный корпус с перфорацией - для защиты от удара

Работать прибором можно даже в перчатках

Защита от пыли и влаги: IP54

Автоматическое отключение лазера через 45 секунд, а самого прибора - через 180 секунд

Сумка-чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерного дальномера Condtrol XP2 1-4-080

Лазерный дальномер Condtrol XP2 1-4-080 имеет понятный интерфейс и крупный трехстрочный дисплей с подсветкой. В режиме "трекинг" устройство постоянно измеряет дистанцию. При бездействии прибор автоматически отключается через 180 секунд, что значительно экономит заряд батарей. Благодаря крупным кнопкам, можно работать даже в перчатках. Модель имеет защиту от брызг воды и пыли IP54.