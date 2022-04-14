Лазерный дальномер на батареях Condtrol XP2, 1-4-080

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Лазерный дальномер Condtrol XP2, 1-4-080
Арт. X3030698
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Да
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- Лазерный дальномер Condtrol XP2 1-4-080 имеет понятный интерфейс и крупный трехстрочный дисплей с подсветкой. В режиме "трекинг" устройство постоянно измеряет дистанцию. При бездействии прибор автоматически отключается через 180 секунд, что значительно экономит заряд батарей. Благодаря крупным кнопкам, можно работать даже в перчатках. Модель имеет защиту от брызг воды и пыли IP54.
Преимущества
- Встроенная подсветка
- Функции: измерение длины, площади, объема, Min/Max значений, режим косвенных измерений (Пифагор)
- Расширенная функция Пифагора - вычисление горизонтального и вертикального проложения, а так же угла наклона (за один замер)
- 2 точки отсчета: тыл и фронт
- Встроенный пузырьковый уровень
- Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
- Малый вес (всего 83 г)
- Обрезиненный корпус с перфорацией - для защиты от удара
- Работать прибором можно даже в перчатках
- Защита от пыли и влаги: IP54
- Автоматическое отключение лазера через 45 секунд, а самого прибора - через 180 секунд
- Сумка-чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерного дальномера Condtrol XP2 1-4-080