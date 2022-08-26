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Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016
    Арт. О00000026195
    5.0
    1
    Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016
    Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016
    Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016
    Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016
    Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016
      Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016
      Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016
      Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016
      Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016
      Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016

      Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026195
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер с электронным угломером Matrix LD-60 38016 используется для измерения линейных расстояний и углов, вычисления площадей и объемов. Автовыключение прибора спустя три минуты бездействия продлевает срок службы батареи. Резиновые накладки обеспечивают надежный хват, поэтому инструмент не выскальзывает из рук. Встроенный угломер расширяет сферу применения аппарата.

        Преимущества

        • Работа от батареек - для независимости от розетки
        • Малый вес и компактность - для простоты транспортировки
        • Корпус изготовлен из ABS-пластика - для повышенной износостойкости
        • Резиновые накладки - для надежного хвата
        • Дальномер имеет диапазон измерения от 0,05 до 40 м с точностью ±1,5 мм
        • Оснащен электронным угломером с диапазоном измерения от 0 до 60 градусов - для увеличения сферы применения Matrix LD-60 38016
        • Предусмотрен необходимый набор дополнительных опций: суммирование и вычитание показаний, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора
        • Установлена функция автоматического выключения лазера (через 30 с) и отключения устройства (через 180 с) - для экономии заряда