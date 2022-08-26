Лазерная измерительная рулетка Matrix LD-60 38016

Преимущества

Работа от батареек - для независимости от розетки

Малый вес и компактность - для простоты транспортировки

Корпус изготовлен из ABS-пластика - для повышенной износостойкости

Резиновые накладки - для надежного хвата

Дальномер имеет диапазон измерения от 0,05 до 40 м с точностью ±1,5 мм

Оснащен электронным угломером с диапазоном измерения от 0 до 60 градусов - для увеличения сферы применения Matrix LD-60 38016

Предусмотрен необходимый набор дополнительных опций: суммирование и вычитание показаний, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора

Установлена функция автоматического выключения лазера (через 30 с) и отключения устройства (через 180 с) - для экономии заряда

Лазерный дальномер с электронным угломером Matrix LD-60 38016 используется для измерения линейных расстояний и углов, вычисления площадей и объемов. Автовыключение прибора спустя три минуты бездействия продлевает срок службы батареи. Резиновые накладки обеспечивают надежный хват, поэтому инструмент не выскальзывает из рук. Встроенный угломер расширяет сферу применения аппарата.