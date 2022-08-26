Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)
5.0
1
2 800 ₽
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636
    Арт. О00000029226
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)
    Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)
    Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)
    Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)
    Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)
      Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)
      Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)
      Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)
      Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)
      Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)

      Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636

      2 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029226
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      2 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      6 990 ₽
      4.6
      Лазерный уровень Ada 2D Basic Level А00239
      Скобы для степлера Matrix 57658 (13 мм, 5000 шт.)
      440 ₽
      620 ₽
      5.0
      Скобы для степлера Matrix 57658 (13 мм, 5000 шт.)
      • -180 ₽
      Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
      125 ₽
      4.5
      Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
      Строительный уровень с линейкой упрочненный Toolberg 2503110
      870 ₽
      5.0
      Строительный уровень с линейкой упрочненный Toolberg 2503110
      Лазерный уровень Ada Cube 2-360 Basic Edition А00447
      11 990 ₽
      5.0
      Лазерный уровень Ada Cube 2-360 Basic Edition А00447
      Скобы для степлера Matrix 57652 (6 мм, 5000 шт.)
      370 ₽
      5.0
      Скобы для степлера Matrix 57652 (6 мм, 5000 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 344 DP, HCS 2.608.633.A36 (5 шт.)
      1 060 ₽
      5.0
      Пилки для лобзика Bosch T 344 DP, HCS 2.608.633.A36 (5 шт.)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см
      2 199 ₽
      2 200 ₽
      5.0
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см
      • -1 ₽
      Элемент питания алкалиновый Ergolux LR6 BL-2 1.5В Alkaline (Пальчиковая,блист.2шт) 11747
      70 ₽
      Элемент питания алкалиновый Ergolux LR6 BL-2 1.5В Alkaline (Пальчиковая,блист.2шт) 11747
      Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
      Нет в наличии
      5.0
      Пилки для лобзика Bosch T 318 B, HSS 2.608.631.404 (5 шт.)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер FUBAG Lasex 40 31636 прост и удобен в обращении. Оснащен всеми стандартными функциями измерений.
        Одного заряда батарей хватает на 8000 измерений.
        Класс пыле- и влагозащиты IP 54 позволяет работать в различных условиях.
        Предусмотрена возможность хранения до 30 последних измерений в памяти прибора.

        Преимущества

        • Звук кнопок/клавиш
        • Выбор точки отсчета
        • Высокая скорость измерения
        • Выбор единиц измерения (м/дм/фут)
        • Индикация заряда батареи на экране
        • Подсветка облегчает работу в слабоосвещенных местах
        • Прочный корпус FUBAG Lasex 40 31636 устойчив к механическим повреждениям
        • Благодаря противоскользящим накладкам можно легко работать одной рукой