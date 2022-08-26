Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)

Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636
Арт. О00000029226
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
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- Лазерный дальномер FUBAG Lasex 40 31636 прост и удобен в обращении. Оснащен всеми стандартными функциями измерений.
Одного заряда батарей хватает на 8000 измерений.
Класс пыле- и влагозащиты IP 54 позволяет работать в различных условиях.
Предусмотрена возможность хранения до 30 последних измерений в памяти прибора.
Преимущества
- Звук кнопок/клавиш
- Выбор точки отсчета
- Высокая скорость измерения
- Выбор единиц измерения (м/дм/фут)
- Индикация заряда батареи на экране
- Подсветка облегчает работу в слабоосвещенных местах
- Прочный корпус FUBAG Lasex 40 31636 устойчив к механическим повреждениям
- Благодаря противоскользящим накладкам можно легко работать одной рукой