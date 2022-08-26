Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636 (вес 110 г, погрешность 2 мм)

Преимущества

Звук кнопок/клавиш

Выбор точки отсчета

Высокая скорость измерения

Выбор единиц измерения (м/дм/фут)

Индикация заряда батареи на экране

Подсветка облегчает работу в слабоосвещенных местах

Прочный корпус FUBAG Lasex 40 31636 устойчив к механическим повреждениям

Благодаря противоскользящим накладкам можно легко работать одной рукой

Лазерный дальномер FUBAG Lasex 40 31636 прост и удобен в обращении. Оснащен всеми стандартными функциями измерений.Одного заряда батарей хватает на 8000 измерений.Класс пыле- и влагозащиты IP 54 позволяет работать в различных условиях.Предусмотрена возможность хранения до 30 последних измерений в памяти прибора.