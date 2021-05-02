Лазерный дальномер Condtrol INFINITER 30 1-2-325

Преимущества

Яркий дисплей для удобной работы при любом освещении

Возможность непрерывного измерения

Точкой отсчета измерений можно установить передний или задний торец корпуса прибора

Использование прибора как в помещении, так и на улице

Простое понятное управление INFINITER 30 1-2-325

Эргономичный дизайн корпуса удобно лежит в руке

Память до 99 значений

Пузырьковый уровень для получения верных результатов измерений

Лазерный дальномер INFINITER 30 1-2-325 используется для измерения расстояний, длин, высот, проведения вычисления площадей и объемов измеряемых объектов, а также косвенных измерений с помощью теоремы Пифагора. Можно производить измерения как в помещении, так и на улице.Оснащен пузырьковым уровнем для получения наиболее верных результатов измерений.Данная модель имеет яркий дисплей и крупные цифры, которые прекрасно видно как в темноте, так и при свете.Для удобного использования предусмотрен небольшой вес и компактные размеры.Боковые части корпуса оснащены ребристой поверхностью, поэтому прибор не будет скользить в руке.