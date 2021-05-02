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Лазерный дальномер Condtrol INFINITER 30 1-2-325
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Condtrol INFINITER 30 1-2-325
    Арт. X30300004
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Condtrol INFINITER 30 1-2-325
    Лазерный дальномер Condtrol INFINITER 30 1-2-325
    Лазерный дальномер Condtrol INFINITER 30 1-2-325
      Лазерный дальномер Condtrol INFINITER 30 1-2-325
      Лазерный дальномер Condtrol INFINITER 30 1-2-325
      Лазерный дальномер Condtrol INFINITER 30 1-2-325

      Лазерный дальномер Condtrol INFINITER 30 1-2-325

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300004
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер INFINITER 30 1-2-325 используется для измерения расстояний, длин, высот, проведения вычисления площадей и объемов измеряемых объектов, а также косвенных измерений с помощью теоремы Пифагора. Можно производить измерения как в помещении, так и на улице.
        Оснащен пузырьковым уровнем для получения наиболее верных результатов измерений.
        Данная модель имеет яркий дисплей и крупные цифры, которые прекрасно видно как в темноте, так и при свете.
        Для удобного использования предусмотрен небольшой вес и компактные размеры.
        Боковые части корпуса оснащены ребристой поверхностью, поэтому прибор не будет скользить в руке.

        Преимущества

        • Яркий дисплей для удобной работы при любом освещении
        • Возможность непрерывного измерения
        • Точкой отсчета измерений можно установить передний или задний торец корпуса прибора
        • Использование прибора как в помещении, так и на улице
        • Простое понятное управление INFINITER 30 1-2-325
        • Эргономичный дизайн корпуса удобно лежит в руке
        • Память до 99 значений
        • Пузырьковый уровень для получения верных результатов измерений