Лазерный дальномер Condtrol INFINITER 30 1-2-325
Арт. X30300004
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
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- Лазерный дальномер INFINITER 30 1-2-325 используется для измерения расстояний, длин, высот, проведения вычисления площадей и объемов измеряемых объектов, а также косвенных измерений с помощью теоремы Пифагора. Можно производить измерения как в помещении, так и на улице.
Оснащен пузырьковым уровнем для получения наиболее верных результатов измерений.
Данная модель имеет яркий дисплей и крупные цифры, которые прекрасно видно как в темноте, так и при свете.
Для удобного использования предусмотрен небольшой вес и компактные размеры.
Боковые части корпуса оснащены ребристой поверхностью, поэтому прибор не будет скользить в руке.
Преимущества
- Яркий дисплей для удобной работы при любом освещении
- Возможность непрерывного измерения
- Точкой отсчета измерений можно установить передний или задний торец корпуса прибора
- Использование прибора как в помещении, так и на улице
- Простое понятное управление INFINITER 30 1-2-325
- Эргономичный дизайн корпуса удобно лежит в руке
- Память до 99 значений
- Пузырьковый уровень для получения верных результатов измерений