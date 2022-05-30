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Лазерный дальномер Condtrol Smart 20
5.0
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Condtrol Smart 20
    Арт. Ю00000000894
    5.0
    2
    Лазерный дальномер Condtrol Smart 20
    Лазерный дальномер Condtrol Smart 20
    Лазерный дальномер Condtrol Smart 20
      Лазерный дальномер Condtrol Smart 20
      Лазерный дальномер Condtrol Smart 20
      Лазерный дальномер Condtrol Smart 20

      Лазерный дальномер Condtrol Smart 20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000000894
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер CONDTROL Smart 20 1-4-096 пригодится для измерения расстояний в закрытых помещениях. Полученные данные выводятся на дисплей с подсветкой, что позволяет работать при любых условиях освещения. Дальномер имеет функцию трекинга (непрерывное измерение) и автоматически отключается после 3-х минут бездействия. В качестве источника питания используются алкалиновые батареи, заряда которых хватит на 5000 измерений.

        Преимущества

        • Высокая скорость измерения
        • Обрезиненный корпус устойчив к механическим повреждениям
        • Автоматическое отключение прибора для экономии заряда батарей
        • Крупные кнопки управления позволят работать с CONDTROL Smart 20 1-4-096 одной рукой
        • Прибор удобно лежит в руке, что облегчает проведение большого количества замеров