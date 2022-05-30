Лазерный дальномер Condtrol Smart 20
Арт. Ю00000000894
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер CONDTROL Smart 20 1-4-096 пригодится для измерения расстояний в закрытых помещениях. Полученные данные выводятся на дисплей с подсветкой, что позволяет работать при любых условиях освещения. Дальномер имеет функцию трекинга (непрерывное измерение) и автоматически отключается после 3-х минут бездействия. В качестве источника питания используются алкалиновые батареи, заряда которых хватит на 5000 измерений.
Преимущества
- Высокая скорость измерения
- Обрезиненный корпус устойчив к механическим повреждениям
- Автоматическое отключение прибора для экономии заряда батарей
- Крупные кнопки управления позволят работать с CONDTROL Smart 20 1-4-096 одной рукой
- Прибор удобно лежит в руке, что облегчает проведение большого количества замеров