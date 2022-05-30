Преимущества

Высокая скорость измерения

Обрезиненный корпус устойчив к механическим повреждениям

Автоматическое отключение прибора для экономии заряда батарей

Крупные кнопки управления позволят работать с CONDTROL Smart 20 1-4-096 одной рукой

Прибор удобно лежит в руке, что облегчает проведение большого количества замеров

Лазерный дальномер CONDTROL Smart 20 1-4-096 пригодится для измерения расстояний в закрытых помещениях. Полученные данные выводятся на дисплей с подсветкой, что позволяет работать при любых условиях освещения. Дальномер имеет функцию трекинга (непрерывное измерение) и автоматически отключается после 3-х минут бездействия. В качестве источника питания используются алкалиновые батареи, заряда которых хватит на 5000 измерений.