Преимущества

Режим трекинга

Две точки отсчета: тыл, фронт

Инверсионный чёрно-белый дисплей

Оптика нового поколения для работы CONDTROL Smart 40 1-4-097 в любых условиях освещения

Лазерный дальномер CONDTROL Smart 40 1-4-097 предназначен для измерения длины, расчета площади и объема, вычисления по теореме Пифагора. Он подходит для работы как внутри, так и снаружи помещений на расстоянии до 40 метров. Прибор отличается ударопрочным корпусом, а также простым управлением с помощью всего лишь трех кнопок. Прибор имеет черно-белый дисплей, что позволяет легко считывать данные даже на ярком солнце.