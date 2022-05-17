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Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097
5.0
2
2 990 ₽
Лазерные дальномеры
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097
Арт. X30306115
5.0
2
Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097
Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097
Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097
Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097
Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097
Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097
Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097

Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097

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2 990 ₽
за штуку
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24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X30306115
5.0
2

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Выбор точки отсчета
Да
Вычисление углов
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный дальномер CONDTROL Smart 40 1-4-097 предназначен для измерения длины, расчета площади и объема, вычисления по теореме Пифагора. Он подходит для работы как внутри, так и снаружи помещений на расстоянии до 40 метров. Прибор отличается ударопрочным корпусом, а также простым управлением с помощью всего лишь трех кнопок. Прибор имеет черно-белый дисплей, что позволяет легко считывать данные даже на ярком солнце.

    Преимущества

    • Режим трекинга
    • Две точки отсчета: тыл, фронт
    • Инверсионный чёрно-белый дисплей
    • Оптика нового поколения для работы CONDTROL Smart 40 1-4-097 в любых условиях освещения