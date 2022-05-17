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Лазерный дальномер Condtrol Smart 40, 1-4-097
Арт. X30306115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
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- Лазерный дальномер CONDTROL Smart 40 1-4-097 предназначен для измерения длины, расчета площади и объема, вычисления по теореме Пифагора. Он подходит для работы как внутри, так и снаружи помещений на расстоянии до 40 метров. Прибор отличается ударопрочным корпусом, а также простым управлением с помощью всего лишь трех кнопок. Прибор имеет черно-белый дисплей, что позволяет легко считывать данные даже на ярком солнце.
Преимущества
- Режим трекинга
- Две точки отсчета: тыл, фронт
- Инверсионный чёрно-белый дисплей
- Оптика нового поколения для работы CONDTROL Smart 40 1-4-097 в любых условиях освещения