Мобильный дальномер Сибртех PM-60 38011 на батарейках
Арт. О00000033076
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вычисление углов
|Да
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Типоразмер
|AAA
- Лазерный дальномер Сибртех PM-60 38011 с пузырьковым уровнем используется для измерения линейных расстояний и углов, вычисления площадей и объемов. Корпус из прочного ABS-пластика защищает внутренности прибора при ударах. Автоотключение инструмента после трех минут бездействия продлевает срок службы батарей. Встроенный пузырьковый уровень гарантирует ровное расположение на любой поверхности.
Преимущества
- Работа от батареек - для независимости от розетки
- Малый вес и компактность - для простоты транспортировки
- Корпус изготовлен из ABS-пластика - для повышенной износостойкости
- Резиновые накладки - для надежного хвата
- Дальномер имеет диапазон измерения от 0.05 до 40 м с точностью ±2 мм
- Предусмотрен необходимый набор дополнительных опций: суммирование и вычитание показаний, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора
- Установлена функция автоматического выключения лазера (через 30 с) и отключения устройства (через 180 с) - для экономии заряда