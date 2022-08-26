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Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
5.0
1
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Лазерные дальномеры
    Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
    Арт. О00000033074
    5.0
    1
    Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
    Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
    Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
    Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
    Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
      Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
      Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
      Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
      Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
      Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем

      Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. О00000033074
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вычисление углов
      		Нет
      Типоразмер
      		AAA
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем - используется для измерения линейных расстояний и углов, вычисления площадей и объемов. Корпус из прочного ABS-пластика защищает внутренности прибора при ударах. Резиновые накладки обеспечивают надежный хват, поэтому инструмент не выскальзывает из рук. Встроенный пузырьковый уровень гарантирует ровное расположение на любой поверхности.

        Преимущества

        • Работа от батареек - для независимости от розетки
        • Малый вес и компактность - для простоты транспортировки
        • Корпус изготовлен из ABS-пластика - для повышенной износостойкости
        • Резиновые накладки - для надежного хвата
        • Дальномер имеет диапазон измерения от 0.05 до 40 м с точностью ±2 мм
        • Предусмотрен необходимый набор дополнительных опций: суммирование и вычитание показаний, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора
        • Установлена функция автоматического выключения лазера (через 30 с) и отключения устройства (через 180 с) - для экономии заряда