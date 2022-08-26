Лазерная измерительная рулетка Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем

Преимущества

Работа от батареек - для независимости от розетки

Малый вес и компактность - для простоты транспортировки

Корпус изготовлен из ABS-пластика - для повышенной износостойкости

Резиновые накладки - для надежного хвата

Дальномер имеет диапазон измерения от 0.05 до 40 м с точностью ±2 мм

Предусмотрен необходимый набор дополнительных опций: суммирование и вычитание показаний, вычисление площади и объема, вычисления по теореме Пифагора

Установлена функция автоматического выключения лазера (через 30 с) и отключения устройства (через 180 с) - для экономии заряда

Лазерный дальномер Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем - используется для измерения линейных расстояний и углов, вычисления площадей и объемов. Корпус из прочного ABS-пластика защищает внутренности прибора при ударах. Резиновые накладки обеспечивают надежный хват, поэтому инструмент не выскальзывает из рук. Встроенный пузырьковый уровень гарантирует ровное расположение на любой поверхности.