Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)

Преимущества

Высокая точность измерения

Компактный размер для удобной транспортировки

Индикатор заряда батареи

Большой цифровой дисплей для легкого считывания данных

Лазерный дальномер DEKO GLS-50 065-0242 измеряет расстояния, площадь и объём. Подойдет как для профессионалов, так и мастеров-любителей. Функции: единичное измерение, макс./мин. измерение, непрерывное измерение площади/объема/функция Пифагора, код (сообщения) об ошибке. Индикатор батареи позволяет вовремя заряжать устройство.