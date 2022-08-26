Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)

Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242
Арт. О00000030663
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
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- Лазерный дальномер DEKO GLS-50 065-0242 измеряет расстояния, площадь и объём. Подойдет как для профессионалов, так и мастеров-любителей. Функции: единичное измерение, макс./мин. измерение, непрерывное измерение площади/объема/функция Пифагора, код (сообщения) об ошибке. Индикатор батареи позволяет вовремя заряжать устройство.
Преимущества
- Высокая точность измерения
- Компактный размер для удобной транспортировки
- Индикатор заряда батареи
- Большой цифровой дисплей для легкого считывания данных