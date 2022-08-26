Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
5.0
1
2 100 ₽
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242
    Арт. О00000030663
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
    Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
    Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
    Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
    Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
      Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
      Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
      Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
      Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
      Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)

      Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242

      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030663
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Отрезной круг (355x3,5x25,4 мм, 14А)
      260 ₽
      5.0
      Отрезной круг (355x3,5x25,4 мм, 14А)
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      9 441 ₽
      4.5
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Элемент питания Energizer Power E92 BP2 E300132703
      110 ₽
      Элемент питания Energizer Power E92 BP2 E300132703
      Точильный станок Вихрь ТС-200 72/7/2
      3 090 ₽
      5.0
      Точильный станок Вихрь ТС-200 72/7/2
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      340 ₽
      5.0
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Нет в наличии
      5.0
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Смотреть
      Пистолет клеевой Ставр ПК-11/200
      Нет в наличии
      Пистолет клеевой Ставр ПК-11/200
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер DEKO GLS-50 065-0242 измеряет расстояния, площадь и объём. Подойдет как для профессионалов, так и мастеров-любителей. Функции: единичное измерение, макс./мин. измерение, непрерывное измерение площади/объема/функция Пифагора, код (сообщения) об ошибке. Индикатор батареи позволяет вовремя заряжать устройство.

        Преимущества

        • Высокая точность измерения
        • Компактный размер для удобной транспортировки
        • Индикатор заряда батареи
        • Большой цифровой дисплей для легкого считывания данных