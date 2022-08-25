Дальномер лазерный для дома Deko LRD110-40m 065-0205-1

Преимущества

Точность измерения – 2 мм

Высокая точность измерения

Компактный размер для удобной транспортировки

Индикатор заряда батареи

Большой цифровой дисплей для легкого считывания данных

Лазерный дальномер DEKO LRD110-40m служит для измерения расстояния до объекта, не приближаясь к самому объекту. Высокую точность измерения обеспечивает лазер, встроенный в прибор. Максимальная дальность измерения – 40 метров. Единицы измерения: метры, футы, дюймы, кв. метры, кв. футы, кв. дюймы.