Дальномер лазерный для дома Deko LRD110-40m 065-0205-1

Дальномер лазерный Deko LRD110-40m 065-0205-1
Арт. О00000034615
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер DEKO LRD110-40m служит для измерения расстояния до объекта, не приближаясь к самому объекту. Высокую точность измерения обеспечивает лазер, встроенный в прибор. Максимальная дальность измерения – 40 метров. Единицы измерения: метры, футы, дюймы, кв. метры, кв. футы, кв. дюймы.
Преимущества
- Точность измерения – 2 мм
- Высокая точность измерения
- Компактный размер для удобной транспортировки
- Индикатор заряда батареи
- Большой цифровой дисплей для легкого считывания данных