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Дальномер лазерный для дома Deko LRD110-40m 065-0205-1
5.0
1
1 640 ₽
Лазерные дальномеры
    Дальномер лазерный Deko LRD110-40m 065-0205-1
    Арт. О00000034615
    5.0
    1
    Дальномер лазерный для дома Deko LRD110-40m 065-0205-1
    Дальномер лазерный для дома Deko LRD110-40m 065-0205-1
      Дальномер лазерный для дома Deko LRD110-40m 065-0205-1
      Дальномер лазерный для дома Deko LRD110-40m 065-0205-1

      Дальномер лазерный Deko LRD110-40m 065-0205-1

      1 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034615
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      1 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер DEKO LRD110-40m служит для измерения расстояния до объекта, не приближаясь к самому объекту. Высокую точность измерения обеспечивает лазер, встроенный в прибор. Максимальная дальность измерения – 40 метров. Единицы измерения: метры, футы, дюймы, кв. метры, кв. футы, кв. дюймы.

        Преимущества

        • Точность измерения – 2 мм
        • Высокая точность измерения
        • Компактный размер для удобной транспортировки
        • Индикатор заряда батареи
        • Большой цифровой дисплей для легкого считывания данных