Лазерный уровень Instrumax REDLINER 2V — это точный линейный лазерный нивелир, предназначенный для работ внутри помещений и на улице. REDLINER 2V строит 2 вертикальные линии , 1 горизонтальную, точку отвеса. Дополнительно на пересечении вертикальной и горизонтальной линии и на вертикале чуть выше сделаны лазерные точки. На большом расстоянии, когда лазерные лучи плохо видно, точки помогают обнаружить их.

Особенности и преимущества:

Выбор лазерных линий. Лазерные линии можно отключать в зависимости от потребности или для экономии заряда батарей. Наличие лазерного отвеса позволяет более точно устанавливать лазерный уровень над требуемой точкой (либо под точкой пересечения вертикальных плоскостей). Пересекающиеся вертикальные линии помогают быстро произвести разметку положения стен или перегородок при делении больших помещений. Например при строительстве отдельной гардеробной.

Замок компенсатора. Самовыравнивающийся компенсатор оборудован замком для защиты от повреждения при транспортировке .При превышении угла наклона ±3°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерный луч мигает и подается предупреждающий звуковой сигнал, что защитит от ошибок при разметке.

Микрометрический винт. Лазерный уровень оборудован поворотным основанием. На основании нанесена градусная шкала 360°. Она помогает контролировать угол разворота вертикальных лучей. Наведение вертикального луча в нужную сторону и на требуемую точку производится с помощью микрометрического винта. Это позволяет наводить вертикальную линию гораздо удобнее и точнее, чем у нивелиров без лимба (поворотного основания).

Зарядное устройство. Лазерный уровень может работать от зарядного устройства (включено в комплект). Если заряд аккумуляторов на нуле или сели батарейки можно подключить прибор к бытовой электросети через ЗУ и продолжить работу. При подключении обязательно извлекать батарейки из прибора. Заряжать можно только аккумуляторы.

Комплектация: