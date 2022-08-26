Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130

Лазерный уровень INSTRUMAX QBIG RED 10 м это небольшой и удобный в обращении инструмент для создания разметки. Уровень проецирует два красных луча (вертикальный и горизонтальный), расположенных перпендикулярно друг к другу. С их помощью можно легко установить степень отклонения той или иной плоскости. Нивелир обладает дальностью работы 10 метров, оснащен функцией автоматического выравнивания. Имеет возможность установки на штатив для быстрой и комфортной работы. Питается от обычных мизинчиковых батареек. Купить INSTRUMAX QBIG RED будет полезно при ремонте квартиры, дома, дачи.

Преимущества лазерного нивелира INSTRUMAX QBIG RED:

Минимальная погрешность измерений;

Компактность;

Ударопрочность;

Простота эксплуатации;

Гарантия 12 месяцев.

Комплектация: