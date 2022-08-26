Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
Арт. О00000016249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|68x68x73
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Степень защиты
|IP 54
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Лазерный уровень INSTRUMAX QBIG RED 10 м это небольшой и удобный в обращении инструмент для создания разметки. Уровень проецирует два красных луча (вертикальный и горизонтальный), расположенных перпендикулярно друг к другу. С их помощью можно легко установить степень отклонения той или иной плоскости. Нивелир обладает дальностью работы 10 метров, оснащен функцией автоматического выравнивания. Имеет возможность установки на штатив для быстрой и комфортной работы. Питается от обычных мизинчиковых батареек. Купить INSTRUMAX QBIG RED будет полезно при ремонте квартиры, дома, дачи.
Преимущества лазерного нивелира INSTRUMAX QBIG RED:
- Минимальная погрешность измерений;
- Компактность;
- Ударопрочность;
- Простота эксплуатации;
- Гарантия 12 месяцев.
Комплектация:
- Лазерный уровень;
- Батарейки ААА (3 шт.);
- Инструкция;
- Упаковка.