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Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
5.0
1
2 290 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
    Арт. О00000016249
    5.0
    1
    Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
    Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
    Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
    Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
    Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
    Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
      Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
      Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
      Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
      Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
      Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130
      Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130

      Лазерный уровень Instrumax QBIG RED IM0130

      2 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016249
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		68x68x73
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      2 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Лазерный уровень INSTRUMAX QBIG RED 10 м это небольшой и удобный в обращении инструмент для создания разметки. Уровень проецирует два красных луча (вертикальный и горизонтальный), расположенных перпендикулярно друг к другу. С их помощью можно легко установить степень отклонения той или иной плоскости. Нивелир обладает дальностью работы 10 метров, оснащен функцией автоматического выравнивания. Имеет возможность установки на штатив для быстрой и комфортной работы. Питается от обычных мизинчиковых батареек. Купить INSTRUMAX QBIG RED будет полезно при ремонте квартиры, дома, дачи.

        Преимущества лазерного нивелира INSTRUMAX QBIG RED:

        • Минимальная погрешность измерений;
        • Компактность;
        • Ударопрочность;
        • Простота эксплуатации;
        • Гарантия 12 месяцев.

        Комплектация:

        • Лазерный уровень;
        • Батарейки ААА (3 шт.);
        • Инструкция;
        • Упаковка.