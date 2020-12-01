Лазерный уровень Deko LL57 SET 1
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Габариты, мм
|200x160x230
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Степень защиты
|IP 54
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Уровень лазерный ll57 set1 всегда найдет свое применение на строительной или ремонтной площадке. Этот уровень не только создает проекции вертикальных и горизонтальных линий, но и также сверяет вертикальность поверхностей, позволяя выстроить идеально ровное напольное или настенное покрытие. Отличительной особенностью этого уровня является его способность к автоматическому выравниванию. Он умеет проецировать до пяти линий одновременно с шестью точками отвеса. Питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 3*1,5 Вольт, пальчиковых батареек или сетевого адаптера. Для работы при плохом или избыточном освещении можно применить входящие в комплект лазерные очки, чтобы с легкостью рассмотреть красные лучи уровня. Стоит один раз купить нивелир Deko ll57 set1 — и другие уровни больше будут не нужны.
Преимущества уровень Deko ll57 set1:
- Многофункциональный;
- Проецирует до 5 линий и 6 точек;
- Очки и зарядное устройство входят в комплект;
- Самовыравнивается;
- Надежный;
- Простой в обращении.
Комплектация:
- Уровень;
- Сумка;
- Очки;
- Зарядное устройство;
- Инструкция.