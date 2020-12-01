Лазерный уровень Deko LL57 SET 1

Уровень лазерный ll57 set1 всегда найдет свое применение на строительной или ремонтной площадке. Этот уровень не только создает проекции вертикальных и горизонтальных линий, но и также сверяет вертикальность поверхностей, позволяя выстроить идеально ровное напольное или настенное покрытие. Отличительной особенностью этого уровня является его способность к автоматическому выравниванию. Он умеет проецировать до пяти линий одновременно с шестью точками отвеса. Питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 3*1,5 Вольт, пальчиковых батареек или сетевого адаптера. Для работы при плохом или избыточном освещении можно применить входящие в комплект лазерные очки, чтобы с легкостью рассмотреть красные лучи уровня. Стоит один раз купить нивелир Deko ll57 set1 — и другие уровни больше будут не нужны.

Преимущества уровень Deko ll57 set1:

Многофункциональный;

Проецирует до 5 линий и 6 точек;

Очки и зарядное устройство входят в комплект;

Самовыравнивается;

Надежный;

Простой в обращении.

Комплектация: