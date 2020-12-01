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Лазерный уровень Deko LL57 SET 1
5.0
2
3 540 ₽
3 670 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Deko LL57 SET 1
    Арт. О00000010794
    5.0
    2
    Лазерный уровень Deko LL57 SET 1
    Лазерный уровень Deko LL57 SET 1
      Лазерный уровень Deko LL57 SET 1
      Лазерный уровень Deko LL57 SET 1

      Лазерный уровень Deko LL57 SET 1

      • -130 ₽
      3 540 ₽
      3 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010794
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Габариты, мм
      		200x160x230
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      • -130 ₽
      3 540 ₽
      3 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Уровень лазерный ll57 set1 всегда найдет свое применение на строительной или ремонтной площадке. Этот уровень не только создает проекции вертикальных и горизонтальных линий, но и также сверяет вертикальность поверхностей, позволяя выстроить идеально ровное напольное или настенное покрытие. Отличительной особенностью этого уровня является его способность к автоматическому выравниванию. Он умеет проецировать до пяти линий одновременно с шестью точками отвеса. Питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 3*1,5 Вольт, пальчиковых батареек или сетевого адаптера. Для работы при плохом или избыточном освещении можно применить входящие в комплект лазерные очки, чтобы с легкостью рассмотреть красные лучи уровня. Стоит один раз купить нивелир Deko ll57 set1 — и другие уровни больше будут не нужны.

        Преимущества уровень Deko ll57 set1:

        • Многофункциональный;
        • Проецирует до 5 линий и 6 точек;
        • Очки и зарядное устройство входят в комплект;
        • Самовыравнивается;
        • Надежный;
        • Простой в обращении.

        Комплектация:

        • Уровень;
        • Сумка;
        • Очки;
        • Зарядное устройство;
        • Инструкция.