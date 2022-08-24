Преимущества

Уровень работает в режиме автоматического выравнивания лучей относительно горизонта (точность ±0,5 мм/м)

Механизм самовыравнивания защищен от повреждений при транспортировке — предусмотрена блокировка маятника

Контролировать наклон позволяет круговой пузырьковый указатель

Можно быстро и точно наводить вертикальные линии на нужную область благодаря поворотному основанию корпуса

Красные лучи видно даже отлично видно на расстоянии до 10 м благодаря высококачественным диодам

Неиспользуемые линии можно отключать, что экономит заряд батареи

Для удобства работы имеется крепление 5/8" для установки на соответствующие штативы и штанги

Две батареи формата АА обеспечивают электропитание прибора

Лазерный уровень Matrix ML01 35065 используется при строительстве и ремонте для разметки помещения. С ним можно ровно уложить кирпич, произвести отделочные работы, установить окна и двери. Он использует 2 луча и проецирует горизонталь, вертикаль и крест