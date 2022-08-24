Лазерный уровень Matrix ML01 35065
Арт. О00000033071
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|250x170x110
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Относительная влажность, %
|80
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- Лазерный уровень Matrix ML01 35065 используется при строительстве и ремонте для разметки помещения. С ним можно ровно уложить кирпич, произвести отделочные работы, установить окна и двери. Он использует 2 луча и проецирует горизонталь, вертикаль и крест
Преимущества
- Уровень работает в режиме автоматического выравнивания лучей относительно горизонта (точность ±0,5 мм/м)
- Механизм самовыравнивания защищен от повреждений при транспортировке — предусмотрена блокировка маятника
- Контролировать наклон позволяет круговой пузырьковый указатель
- Можно быстро и точно наводить вертикальные линии на нужную область благодаря поворотному основанию корпуса
- Красные лучи видно даже отлично видно на расстоянии до 10 м благодаря высококачественным диодам
- Неиспользуемые линии можно отключать, что экономит заряд батареи
- Для удобства работы имеется крепление 5/8" для установки на соответствующие штативы и штанги
- Две батареи формата АА обеспечивают электропитание прибора