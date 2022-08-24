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Лазерный уровень Matrix ML01 35065
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Matrix ML01 35065
    Арт. О00000033071
    5.0
    1
    Лазерный уровень Matrix ML01 35065
    Лазерный уровень Matrix ML01 35065
    Лазерный уровень Matrix ML01 35065
    Лазерный уровень Matrix ML01 35065
    Лазерный уровень Matrix ML01 35065
    Лазерный уровень Matrix ML01 35065
    Лазерный уровень Matrix ML01 35065
      Лазерный уровень Matrix ML01 35065
      Лазерный уровень Matrix ML01 35065
      Лазерный уровень Matrix ML01 35065
      Лазерный уровень Matrix ML01 35065
      Лазерный уровень Matrix ML01 35065
      Лазерный уровень Matrix ML01 35065
      Лазерный уровень Matrix ML01 35065

      Лазерный уровень Matrix ML01 35065

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033071
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		250x170x110
      Относительная влажность, %
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень Matrix ML01 35065 используется при строительстве и ремонте для разметки помещения. С ним можно ровно уложить кирпич, произвести отделочные работы, установить окна и двери. Он использует 2 луча и проецирует горизонталь, вертикаль и крест

        Преимущества

        • Уровень работает в режиме автоматического выравнивания лучей относительно горизонта (точность ±0,5 мм/м)
        • Механизм самовыравнивания защищен от повреждений при транспортировке — предусмотрена блокировка маятника
        • Контролировать наклон позволяет круговой пузырьковый указатель
        • Можно быстро и точно наводить вертикальные линии на нужную область благодаря поворотному основанию корпуса
        • Красные лучи видно даже отлично видно на расстоянии до 10 м благодаря высококачественным диодам
        • Неиспользуемые линии можно отключать, что экономит заряд батареи
        • Для удобства работы имеется крепление 5/8" для установки на соответствующие штативы и штанги
        • Две батареи формата АА обеспечивают электропитание прибора