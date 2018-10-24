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Лазерный уровень Matrix 35033
4.5
2
4 540 ₽
4 950 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный уровень Matrix 35033
Арт. X10192854
4.5
2
Лазерный уровень Matrix 35033
Лазерный уровень Matrix 35033
Лазерный уровень Matrix 35033
Лазерный уровень Matrix 35033
Лазерный уровень Matrix 35033
Лазерный уровень Matrix 35033
  • Персональная скидка
Лазерный уровень Matrix 35033
Лазерный уровень Matrix 35033
Лазерный уровень Matrix 35033
Лазерный уровень Matrix 35033
Лазерный уровень Matrix 35033
Лазерный уровень Matrix 35033

Лазерный уровень Matrix 35033

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  • -410 ₽
4 540 ₽
4 950 ₽
за штуку
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    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X10192854
4.5
2

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
460x275x120
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -410 ₽
4 540 ₽
4 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный уровень MATRIX 35033 применяется на строительных, ремонтных площадках для нанесения разметки, точек уклона. Инструмент имеет ударопрочный металлический корпус, что значительно увеличивает его рабочий ресурс. В комплект к уровню идет надежный штатив и удобный пластиковый кейс, что облегчает использование и транспортировку. Уровень оснащен функцией автоматического построения плоскости для вертикальной и горизонтальной разметки в помещении.

    Преимущества

    • Надежность
    • Ударопрочный корпус
    • Функция автоматического построения плоскости для разметки
    • Погрешность ±0.5 мм/м
    • Размер уровня 150 мм
    • Высота штатива 1100 мм