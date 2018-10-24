Преимущества

Надежность

Ударопрочный корпус

Функция автоматического построения плоскости для разметки

Погрешность ±0.5 мм/м

Размер уровня 150 мм

Высота штатива 1100 мм

Лазерный уровень MATRIX 35033 применяется на строительных, ремонтных площадках для нанесения разметки, точек уклона. Инструмент имеет ударопрочный металлический корпус, что значительно увеличивает его рабочий ресурс. В комплект к уровню идет надежный штатив и удобный пластиковый кейс, что облегчает использование и транспортировку. Уровень оснащен функцией автоматического построения плоскости для вертикальной и горизонтальной разметки в помещении.