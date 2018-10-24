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Лазерный уровень Matrix 35033
Арт. X10192854
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|460x275x120
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Степень защиты
|IP 54
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- -1 420 ₽
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- Лазерный уровень MATRIX 35033 применяется на строительных, ремонтных площадках для нанесения разметки, точек уклона. Инструмент имеет ударопрочный металлический корпус, что значительно увеличивает его рабочий ресурс. В комплект к уровню идет надежный штатив и удобный пластиковый кейс, что облегчает использование и транспортировку. Уровень оснащен функцией автоматического построения плоскости для вертикальной и горизонтальной разметки в помещении.
Преимущества
- Надежность
- Ударопрочный корпус
- Функция автоматического построения плоскости для разметки
- Погрешность ±0.5 мм/м
- Размер уровня 150 мм
- Высота штатива 1100 мм