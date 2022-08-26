Лазерный уровень MATRIX MASTER 35033

Преимущества:

Прочный корпус выполнен из металла – это обеспечивает длительный срок работы устройства.

Погрешность лазера составляет всего 0,5 мм/м, поэтому гарантирована высокая точность работы.

Устройство имеет простое управление.

Комплектация:

Лазерный уровень MATRIX 35033. Батарейки АА – 2 шт. Штатив. Специальные очки. Регулировочная пластина. Кейс. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Уровень MATRIX 35033 используется для нанесения точной разметки при строительных или монтажных работах. Обычно устройство используется на крупных строительных площадках, но для мастера-любителя оно также будет полезно. MATRIX 35033 имеет ударопрочный корпус из металла, что в разы увеличивает срок его эксплуатации. Дальность работы устройства без приемника составляет 10 метров. Количество рабочих лучей – 2. Выравнивание осуществляется автоматически. Питается электронный уровень от двух батареек типа АА. Без смены элементов питания агрегат может работать до трех часов. Для удобной эксплуатации лазерный уровень MATRIX 35033 можно устанавливать на штатив (резьба 5/8 дюйма). На MATRIX 35033 цена полностью соответствует высокому качеству и надежности модели.