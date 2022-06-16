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Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
5.0
3
1 790 ₽
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
    Арт. geototal_807
    5.0
    3
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512

      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512

      1 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. geototal_807
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Уровень строительный ADA TITAN 100 PLUS А00512 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Для удобной работы инструмент оборудован специальными врезными рукоятками с прорезиненной поверхностью, которые обеспечивают высокое качество измерений.

        Преимущества

        • Фрезерованная рабочая поверхность
        • Врезные ручки
        • Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня
        • Точность - 0.5 мм/м
        • В ADA TITAN 100 PLUS А00512 имеется миллиметровая линейка