Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512

Преимущества

Фрезерованная рабочая поверхность

Врезные ручки

Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня

Точность - 0.5 мм/м

В ADA TITAN 100 PLUS А00512 имеется миллиметровая линейка

Уровень строительный ADA TITAN 100 PLUS А00512 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Для удобной работы инструмент оборудован специальными врезными рукоятками с прорезиненной поверхностью, которые обеспечивают высокое качество измерений.