Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
Арт. geototal_807
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Уровень строительный ADA TITAN 100 PLUS А00512 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Для удобной работы инструмент оборудован специальными врезными рукоятками с прорезиненной поверхностью, которые обеспечивают высокое качество измерений.
Преимущества
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Врезные ручки
- Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня
- Точность - 0.5 мм/м
- В ADA TITAN 100 PLUS А00512 имеется миллиметровая линейка