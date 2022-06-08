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Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510
5.0
2
1 290 ₽
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510
    Арт. geototal_805
    5.0
    2
    Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510
    Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510
    Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510
      Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510
      Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510
      Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510

      Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510

      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. geototal_805
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Уровень строительный ADA TITAN 60 PLUS А00510 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Противоударная конструкция предоставляет массу преимуществ при работе и сохраняет точность измерений даже в сложных условиях. Для работы на трубах имеются магниты для повышения устойчивости.

        Преимущества

        • Фрезерованная рабочая поверхность
        • Врезные ручки
        • Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня
        • Точность - 0.5 мм/м
        • В ADA TITAN 60 PLUS А00510 имеется миллиметровая линейка