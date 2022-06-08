Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510
Арт. geototal_805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Уровень строительный ADA TITAN 60 PLUS А00510 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Противоударная конструкция предоставляет массу преимуществ при работе и сохраняет точность измерений даже в сложных условиях. Для работы на трубах имеются магниты для повышения устойчивости.
Преимущества
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Врезные ручки
- Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня
- Точность - 0.5 мм/м
- В ADA TITAN 60 PLUS А00510 имеется миллиметровая линейка