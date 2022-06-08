Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510

Преимущества

Фрезерованная рабочая поверхность

Врезные ручки

Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня

Точность - 0.5 мм/м

В ADA TITAN 60 PLUS А00510 имеется миллиметровая линейка

Уровень строительный ADA TITAN 60 PLUS А00510 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Противоударная конструкция предоставляет массу преимуществ при работе и сохраняет точность измерений даже в сложных условиях. Для работы на трубах имеются магниты для повышения устойчивости.