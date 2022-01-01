Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS

Преимущества

Фрезерованная рабочая поверхность

Врезные ручки

Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня

Погрешность - 0.5 мм/м

В ADA TITAN 80 PLUS А00511 имеется миллиметровая линейка

Уровень строительный ADA TITAN 80 PLUS А00511 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Усиленная конструкция выдерживает любые условия эксплуатации. Для успешной работы в торцах закреплены массивные заглушки. Имеются врезные рукоятки для удобного использования.