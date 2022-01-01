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Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS
    Арт. geototal_806
    Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS
    Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS
    Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS

      Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_806

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Уровень строительный ADA TITAN 80 PLUS А00511 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Усиленная конструкция выдерживает любые условия эксплуатации. Для успешной работы в торцах закреплены массивные заглушки. Имеются врезные рукоятки для удобного использования.

        Преимущества

        • Фрезерованная рабочая поверхность
        • Врезные ручки
        • Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня
        • Погрешность - 0.5 мм/м
        • В ADA TITAN 80 PLUS А00511 имеется миллиметровая линейка