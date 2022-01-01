Магнитный уровень Ada TITAN 80 PLUS
Арт. geototal_806
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень строительный ADA TITAN 80 PLUS А00511 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Усиленная конструкция выдерживает любые условия эксплуатации. Для успешной работы в торцах закреплены массивные заглушки. Имеются врезные рукоятки для удобного использования.
Преимущества
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Врезные ручки
- Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня
- Погрешность - 0.5 мм/м
- В ADA TITAN 80 PLUS А00511 имеется миллиметровая линейка