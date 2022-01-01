Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS

Преимущества

Фрезерованная рабочая поверхность

Врезные ручки

Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня

Точность - 0.5 мм/м

В ADA TITAN 40 PLUS А00509 имеется миллиметровая линейка

Уровень строительный ADA TITAN 40 PLUS А00509 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Фрезерованная рабочая поверхность инструмента не скользит, но имеет идеально ровный профиль, что обеспечивает точность измерений в любых условиях работы.