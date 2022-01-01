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Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS
    Арт. geototal_804
    Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS
    Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS
    Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS

      Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_804

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Уровень строительный ADA TITAN 40 PLUS А00509 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Фрезерованная рабочая поверхность инструмента не скользит, но имеет идеально ровный профиль, что обеспечивает точность измерений в любых условиях работы.

        Преимущества

        • Фрезерованная рабочая поверхность
        • Врезные ручки
        • Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня
        • Точность - 0.5 мм/м
        • В ADA TITAN 40 PLUS А00509 имеется миллиметровая линейка