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Магнитный уровень Stanley STHT1-43112
5.0
2
1 699 ₽
1 990 ₽
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stanley STHT1-43112
    Арт. Х1316200148
    5.0
    2
    Магнитный уровень Stanley STHT1-43112
    Магнитный уровень Stanley STHT1-43112
    Магнитный уровень Stanley STHT1-43112
    Магнитный уровень Stanley STHT1-43112
    Магнитный уровень Stanley STHT1-43112
      Магнитный уровень Stanley STHT1-43112
      Магнитный уровень Stanley STHT1-43112
      Магнитный уровень Stanley STHT1-43112
      Магнитный уровень Stanley STHT1-43112
      Магнитный уровень Stanley STHT1-43112

      Магнитный уровень Stanley STHT1-43112

      • -291 ₽
      1 699 ₽
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316200148
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      • -291 ₽
      1 699 ₽
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитный строительный уровень 80 см Stanley STHT1-43112 - это профессиональный измерительный прибор для определения отклонения поверхности от горизонтали или вертикали. Уровень имеет встроенные ударопрочные колбы большого размера. Улучшенные эргономические характеристики и новая форма корпуса делают эксплуатацию максимально комфортной.

        Преимущества

        • Погрешность: 0,5 мм/м
        • Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний
        • Новая форма корпуса коробчатого сечения
        • Лучшие эргономические характеристики
        • Более легкая чистка после использования
        • Длина 800 мм