Магнитный уровень Stanley STHT1-43112

Преимущества

Погрешность: 0,5 мм/м

Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 800 мм

Магнитный строительный уровень 80 см Stanley STHT1-43112 - это профессиональный измерительный прибор для определения отклонения поверхности от горизонтали или вертикали. Уровень имеет встроенные ударопрочные колбы большого размера. Улучшенные эргономические характеристики и новая форма корпуса делают эксплуатацию максимально комфортной.