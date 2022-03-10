Магнитный уровень Stanley 143525 FATMAX

Преимущества

Длительный срок эксплуатации

В корпусе магнитного уровня 60 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-525 расположено отверстие для захвата с накладкой из двухкомпонентного материала

Погрешность +/- 0,5 мм/м

Стойкость к износу

Надежность

Резиновые заглушки на торцах

На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе

Наиболее тяжелый уровень в своем классе

Наивысшая прочность

Центральная капсула уровня “dual view” увеличенного размера

Мощные магниты

Две фрезерованные рабочие поверхности

Алюминиевый корпус коробчатого сечения

Одна горизонтальная и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором

Пожизненная гарантия точности

Магнитный уровень 60 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-525 представляет собой специальный ручной инструмент, обладающий высокой точностью пузырьковых ампул. С помощью уровня можно легко и быстро справиться с определением отклонений необходимых плоскостей. Инструмент идеально подходит для работы как в бытовых условиях, так и профессиональной сфере. Встроенные мощные магниты облегчают работу с металлическими поверхностями. Для более удобного использования в корпусе предусмотрена сквозная рукоятка.