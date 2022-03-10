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Магнитный уровень Stanley 143525 FATMAX
5.0
2
Найти аналог
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stanley 143525 FATMAX
    Арт. Х131620036
    5.0
    2
    Магнитный уровень Stanley 143525 FATMAX
    Магнитный уровень Stanley 143525 FATMAX
    Магнитный уровень Stanley 143525 FATMAX
      Магнитный уровень Stanley 143525 FATMAX
      Магнитный уровень Stanley 143525 FATMAX
      Магнитный уровень Stanley 143525 FATMAX

      Магнитный уровень Stanley 143525 FATMAX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х131620036
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		1
      Погрешность, мм/м
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитный уровень 60 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-525 представляет собой специальный ручной инструмент, обладающий высокой точностью пузырьковых ампул. С помощью уровня можно легко и быстро справиться с определением отклонений необходимых плоскостей. Инструмент идеально подходит для работы как в бытовых условиях, так и профессиональной сфере. Встроенные мощные магниты облегчают работу с металлическими поверхностями. Для более удобного использования в корпусе предусмотрена сквозная рукоятка.

        Преимущества

        • Длительный срок эксплуатации
        • В корпусе магнитного уровня 60 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-525 расположено отверстие для захвата с накладкой из двухкомпонентного материала
        • Погрешность +/- 0,5 мм/м
        • Стойкость к износу
        • Надежность
        • Резиновые заглушки на торцах
        • На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе
        • Наиболее тяжелый уровень в своем классе
        • Наивысшая прочность
        • Центральная капсула уровня “dual view” увеличенного размера
        • Мощные магниты
        • Две фрезерованные рабочие поверхности
        • Алюминиевый корпус коробчатого сечения
        • Одна горизонтальная и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором
        • Пожизненная гарантия точности