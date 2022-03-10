Магнитный уровень Stanley 143525 FATMAX
Арт. Х131620036
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|1
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Погрешность, мм/м
|0.5
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- -5 141 ₽
- Магнитный уровень 60 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-525 представляет собой специальный ручной инструмент, обладающий высокой точностью пузырьковых ампул. С помощью уровня можно легко и быстро справиться с определением отклонений необходимых плоскостей. Инструмент идеально подходит для работы как в бытовых условиях, так и профессиональной сфере. Встроенные мощные магниты облегчают работу с металлическими поверхностями. Для более удобного использования в корпусе предусмотрена сквозная рукоятка.
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- В корпусе магнитного уровня 60 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-525 расположено отверстие для захвата с накладкой из двухкомпонентного материала
- Погрешность +/- 0,5 мм/м
- Стойкость к износу
- Надежность
- Резиновые заглушки на торцах
- На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе
- Наиболее тяжелый уровень в своем классе
- Наивысшая прочность
- Центральная капсула уровня “dual view” увеличенного размера
- Мощные магниты
- Две фрезерованные рабочие поверхности
- Алюминиевый корпус коробчатого сечения
- Одна горизонтальная и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором
- Пожизненная гарантия точности