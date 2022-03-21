Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110
5.0
2
1 570 ₽
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110
    Арт. Х1316200146
    5.0
    2
    Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110
    Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110
    Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110
    Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110
      Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110
      Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110
      Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110
      Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110

      Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110

      1 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316200146
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      1 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р60 (125x22 мм)
      85 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р60 (125x22 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      260 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      Рулетка Зубр 34057-08-25_z01 (материал инструмента пластик, автостоп)
      675 ₽
      5.0
      Рулетка Зубр 34057-08-25_z01 (материал инструмента пластик, автостоп)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      90 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      Отрезной алмазный диск Sparta 731195 Turbo (125x22,2 мм)
      190 ₽
      5.0
      Отрезной алмазный диск Sparta 731195 Turbo (125x22,2 мм)
      Отрезной сплошной алмазный диск для влажной резки Sparta 731415 (125x22,2 мм)
      175 ₽
      5.0
      Отрезной сплошной алмазный диск для влажной резки Sparta 731415 (125x22,2 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (10x10 мм, оксидированный) SIT
      135 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (10x10 мм, оксидированный) SIT
      Кельма каменщика "Треугольник" РемоКолор 28-1-054
      220 ₽
      Кельма каменщика "Треугольник" РемоКолор 28-1-054
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-030, 300 мм
      175 ₽
      5.0
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-030, 300 мм
      Строительный уровень 2503215, 1500 мм
      1 440 ₽
      5.0
      Строительный уровень 2503215, 1500 мм
      Рулетка автостоп Toolberg 2501516 (5 м, 19 мм)
      Нет в наличии
      4.5
      Рулетка автостоп Toolberg 2501516 (5 м, 19 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитный строительный уровень 40 см Stanley Classicl STHT1-43110 - это надежное приспособление для определения отклонений различных поверхностей. Инструмент имеет пластиковый корпус с намагниченной рабочей частью для более удобного выполнения работ. Корпус оснащен мягкими торцевыми ударопоглощающими заглушками, которые исключают его деформацию при падении.

        Преимущества

        • Погрешность: 0,5 мм/м
        • Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний
        • Новая форма корпуса коробчатого сечения
        • Лучшие эргономические характеристики
        • Более легкая чистка после использования
        • Длина 400 мм