Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110
Арт. Х1316200146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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- Магнитный строительный уровень 40 см Stanley Classicl STHT1-43110 - это надежное приспособление для определения отклонений различных поверхностей. Инструмент имеет пластиковый корпус с намагниченной рабочей частью для более удобного выполнения работ. Корпус оснащен мягкими торцевыми ударопоглощающими заглушками, которые исключают его деформацию при падении.
Преимущества
- Погрешность: 0,5 мм/м
- Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования
- Длина 400 мм