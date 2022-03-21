Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHTI-43110

Преимущества

Погрешность: 0,5 мм/м

Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 400 мм

Магнитный строительный уровень 40 см Stanley Classicl STHT1-43110 - это надежное приспособление для определения отклонений различных поверхностей. Инструмент имеет пластиковый корпус с намагниченной рабочей частью для более удобного выполнения работ. Корпус оснащен мягкими торцевыми ударопоглощающими заглушками, которые исключают его деформацию при падении.