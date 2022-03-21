Магнитный уровень Stanley STHT1-43117
Арт. Х1316200153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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- Магнитный строительный уровень 200 см Stanley STHT1-43117 применяется для выявления отклонений по горизонтали и вертикали при монтаже различных конструкций. Подходит для ремонта металлических конструкций, благодаря наличию встроенных мощных магнитов. Корпус инструмента надежно защищен от деформирования при падениях с помощью ударопоглощающих заглушек.
Преимущества
- Погрешность: 0,5 мм/м
- Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования
- Длина 2000 мм