Магнитный уровень Stanley STHT1-43117

Преимущества

Погрешность: 0,5 мм/м

Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 2000 мм

Магнитный строительный уровень 200 см Stanley STHT1-43117 применяется для выявления отклонений по горизонтали и вертикали при монтаже различных конструкций. Подходит для ремонта металлических конструкций, благодаря наличию встроенных мощных магнитов. Корпус инструмента надежно защищен от деформирования при падениях с помощью ударопоглощающих заглушек.