Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
Арт. Х1316200152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Магнитный строительный уровень 180 см Stanley STHT1-43116 - это надёжный измеритель инструмент с мощными магнитами для монтажных, ремонтных и строительных работ. Он показывает отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Ударопрочный корпус обеспечивает длительный срок эксплуатации.
Преимущества
- Погрешность: 0,5 мм/м
- Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования
- Длина 1800 мм