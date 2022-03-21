Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)

Преимущества

Погрешность: 0,5 мм/м

Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 1800 мм

Магнитный строительный уровень 180 см Stanley STHT1-43116 - это надёжный измеритель инструмент с мощными магнитами для монтажных, ремонтных и строительных работ. Он показывает отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Ударопрочный корпус обеспечивает длительный срок эксплуатации.