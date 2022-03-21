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Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
5.0
1
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
    Арт. Х1316200152
    5.0
    1
    Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
    Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
    Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
    Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
    Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
      Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
      Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
      Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
      Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)
      Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)

      Магнитный уровень Stamley CLASSIC STHTI-43116 (180 см)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1316200152
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный строительный уровень 180 см Stanley STHT1-43116 - это надёжный измеритель инструмент с мощными магнитами для монтажных, ремонтных и строительных работ. Он показывает отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Ударопрочный корпус обеспечивает длительный срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Погрешность: 0,5 мм/м
        • Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний
        • Новая форма корпуса коробчатого сечения
        • Лучшие эргономические характеристики
        • Более легкая чистка после использования
        • Длина 1800 мм