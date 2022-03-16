Строительный уровень Stabila 02292
Арт. Х131620077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Уровень тип 70, 200 см STABILA 02292 - прочный и надежный ручной инструмент, используемый при работе на строительной площадке, например, для укладки плитки на больших поверхностях. Оснащен вертикальной и горизонтальной ампулами, наполненными прокрашенной жидкостью, которые позволяют максимально точно определить отклонения плоскостей. Металлический профиль с порошковым покрытием, нанесенным электростатическим методом, отличается износоустойчивостью.
Преимущества
- Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м
- Простота в эксплуатации
- Гладкие боковые поверхности
- Порошковое покрытие - износоустойчивость
- Размер уровня тип 70, 200 см STABILA 02292: 2000 мм
- Профиль из легкого металла
- Немецкое качество