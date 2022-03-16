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Строительный уровень Stabila 02292
5.0
2
6 000 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 02292
    Арт. Х131620077
    5.0
    2
    Строительный уровень Stabila 02292
    Строительный уровень Stabila 02292
    Строительный уровень Stabila 02292
    Строительный уровень Stabila 02292
    Строительный уровень Stabila 02292
      Строительный уровень Stabila 02292
      Строительный уровень Stabila 02292
      Строительный уровень Stabila 02292
      Строительный уровень Stabila 02292
      Строительный уровень Stabila 02292

      Строительный уровень Stabila 02292

      6 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. Х131620077
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      6 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень тип 70, 200 см STABILA 02292 - прочный и надежный ручной инструмент, используемый при работе на строительной площадке, например, для укладки плитки на больших поверхностях. Оснащен вертикальной и горизонтальной ампулами, наполненными прокрашенной жидкостью, которые позволяют максимально точно определить отклонения плоскостей. Металлический профиль с порошковым покрытием, нанесенным электростатическим методом, отличается износоустойчивостью.

        Преимущества

        • Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м
        • Простота в эксплуатации
        • Гладкие боковые поверхности
        • Порошковое покрытие - износоустойчивость
        • Размер уровня тип 70, 200 см STABILA 02292: 2000 мм
        • Профиль из легкого металла
        • Немецкое качество