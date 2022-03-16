Строительный уровень Stabila 02292

Преимущества

Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м

Простота в эксплуатации

Гладкие боковые поверхности

Порошковое покрытие - износоустойчивость

Размер уровня тип 70, 200 см STABILA 02292: 2000 мм

Профиль из легкого металла

Немецкое качество

Уровень тип 70, 200 см STABILA 02292 - прочный и надежный ручной инструмент, используемый при работе на строительной площадке, например, для укладки плитки на больших поверхностях. Оснащен вертикальной и горизонтальной ампулами, наполненными прокрашенной жидкостью, которые позволяют максимально точно определить отклонения плоскостей. Металлический профиль с порошковым покрытием, нанесенным электростатическим методом, отличается износоустойчивостью.