Уровень Stabila 16060, 1500 мм
Арт. Х131620088
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Профессионалы доверяют прочным, точным и надежным строительным уровням, таким как 80 A-2. Две вертикальные пузырьковые камеры позволяют считывать показания в любом положении инструмента. Алюминиевый прямоугольный профиль с ребрами жесткости и технология сборки STABILA обеспечивают высокую точность и длительный срок службы. Пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что гарантирует максимальную корректность измерений на протяжении многих лет. На выбор предлагается несколько вариантов длины — от 40 до 200 см. Этот уровень оправдывает ожидания. Применение: отлично подходит для использования в садовом и ландшафтном строительстве, при каменных и плотничных работах, создании железобетонных конструкций, деревянном и оконном строительстве.
Преимущества
- Прямоугольный алюминиевый профиль с ребрами жесткости, обеспечивающий высокую устойчивость и надежный захват при работе
- Две вертикальные пузырьковые камеры позволяют быстро снимать показания в любом положении
- Уровень с точно отфрезерованной измерительной поверхностью (длиной до 120 см, при длине от 150 см — с покрытием)
- Легкая очистка благодаря электростатическому порошковому покрытию
- Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах
- Точное измерение даже при больших нагрузках
- Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени
- Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м, в перевернутом (над головой) — ± 0,75 мм/м
- Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 2 вертикальные пузырьковые камеры, 1 измерительная поверхность