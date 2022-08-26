Уровень Stabila 16060, 1500 мм

Преимущества

Прямоугольный алюминиевый профиль с ребрами жесткости, обеспечивающий высокую устойчивость и надежный захват при работе

Две вертикальные пузырьковые камеры позволяют быстро снимать показания в любом положении

Уровень с точно отфрезерованной измерительной поверхностью (длиной до 120 см, при длине от 150 см — с покрытием)

Легкая очистка благодаря электростатическому порошковому покрытию

Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах

Точное измерение даже при больших нагрузках

Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени

Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м, в перевернутом (над головой) — ± 0,75 мм/м

Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 2 вертикальные пузырьковые камеры, 1 измерительная поверхность

Профессионалы доверяют прочным, точным и надежным строительным уровням, таким как 80 A-2. Две вертикальные пузырьковые камеры позволяют считывать показания в любом положении инструмента. Алюминиевый прямоугольный профиль с ребрами жесткости и технология сборки STABILA обеспечивают высокую точность и длительный срок службы. Пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что гарантирует максимальную корректность измерений на протяжении многих лет. На выбор предлагается несколько вариантов длины — от 40 до 200 см. Этот уровень оправдывает ожидания. Применение: отлично подходит для использования в садовом и ландшафтном строительстве, при каменных и плотничных работах, создании железобетонных конструкций, деревянном и оконном строительстве.