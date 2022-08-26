Строительный уровень Stabila 15227, 800 мм
Арт. Х131620098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень STABILA тип 96-2, 80 cм 15227 - немецкий инструмент для контроля горизонтальных и вертикальных поверхностей. Имеет металлический профиль с двумя отфрезерованными базами, что способствует высокой точности при проведении измерений. Снимающиеся колпачки оснащены запатентованным фиксирующим устройством против скольжения.
Преимущества
- Две фрезерованные поверхности
- Отверстие для подвеса
- Три колбы: 2 вертикальные и 1 горизонтальная
- Подходит для выполнения измерений над головой
- Профиль уровня STABILA тип 96-2, 80 cм 15227 изготовлен из легкого металла
- Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0.043°=0.75 мм/м