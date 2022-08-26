Строительный уровень Stabila 15227, 800 мм

Преимущества

Две фрезерованные поверхности

Отверстие для подвеса

Три колбы: 2 вертикальные и 1 горизонтальная

Подходит для выполнения измерений над головой

Профиль уровня STABILA тип 96-2, 80 cм 15227 изготовлен из легкого металла

Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0.043°=0.75 мм/м

Уровень STABILA тип 96-2, 80 cм 15227 - немецкий инструмент для контроля горизонтальных и вертикальных поверхностей. Имеет металлический профиль с двумя отфрезерованными базами, что способствует высокой точности при проведении измерений. Снимающиеся колпачки оснащены запатентованным фиксирующим устройством против скольжения.