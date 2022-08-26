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Строительный уровень Stabila 15227, 800 мм
5.0
1
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Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 15227, 800 мм
    Арт. Х131620098
    5.0
    1
    Строительный уровень Stabila 15227, 800 мм

      Строительный уровень Stabila 15227, 800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131620098
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень STABILA тип 96-2, 80 cм 15227 - немецкий инструмент для контроля горизонтальных и вертикальных поверхностей. Имеет металлический профиль с двумя отфрезерованными базами, что способствует высокой точности при проведении измерений. Снимающиеся колпачки оснащены запатентованным фиксирующим устройством против скольжения. 

        Преимущества

        • Две фрезерованные поверхности
        • Отверстие для подвеса
        • Три колбы: 2 вертикальные и 1 горизонтальная
        • Подходит для выполнения измерений над головой
        • Профиль уровня STABILA тип 96-2, 80 cм 15227 изготовлен из легкого металла
        • Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0.043°=0.75 мм/м