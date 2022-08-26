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Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
4.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
    Арт. Х131620097
    4.0
    1
    Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
    Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
    Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
    Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
    Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
    Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
    Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм

      Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131620097
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • На стройке уровень подвергается большим нагрузкам и часто падает. Тем важнее, чтобы измерения после длительной эксплуатации были такими же точными, как в первый день работы. Благодаря двум вертикальным пузырьковым камерам считывать показания можно в любом положении. Прочный усиленный алюминиевый профиль прямоугольной формы и технология сборки STABILA с залитой пузырьковой камерой обеспечивают бесперебойную работу прибора даже в самых жестких условиях строительной площадки. Строительные уровни STABILA: точность на долгие годы. Применение: Уровень идеально подходит для специалистов, которые подвергают инструмент большим нагрузкам, например при каменных и плотничных работах, деревянном и оконном строительстве, создании железобетонных конструкций, дорожном, садовом и ландшафтном строительстве.

        Преимущества

        • Сверхпрочный алюминиевый профиль с ребрами жесткости обеспечивает высокую устойчивость и надежный захват при работе
        • Две вертикальные пузырьковые камеры для быстрого считывания показаний в любом положении
        • Надежная фиксация уровня при разметке благодаря защитным колпачкам с противоскользящей функцией
        • Защита профиля при ударах с помощью амортизирующих колпачков из двухкомпонентного материала
        • Максимальное прилегание и удобное нанесение разметки даже в углах за счет съемных защитных колпачков
        • Легкая очистка благодаря электростатическому порошковому покрытию
        • Уровень с двумя точно отфрезерованными измерительными поверхностями (при длине от 183 см с покрытием)
        • Точное измерение в любых положениях
        • Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени
        • Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м, в перевернутом (над головой) — ± 0,75 мм/м
        • Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 2 вертикальные пузырьковые камеры, 2 измерительные поверхности