Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм
Арт. Х131620097
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|пузырьковый
|
Количество глазков, шт
|3
- На стройке уровень подвергается большим нагрузкам и часто падает. Тем важнее, чтобы измерения после длительной эксплуатации были такими же точными, как в первый день работы. Благодаря двум вертикальным пузырьковым камерам считывать показания можно в любом положении. Прочный усиленный алюминиевый профиль прямоугольной формы и технология сборки STABILA с залитой пузырьковой камерой обеспечивают бесперебойную работу прибора даже в самых жестких условиях строительной площадки. Строительные уровни STABILA: точность на долгие годы. Применение: Уровень идеально подходит для специалистов, которые подвергают инструмент большим нагрузкам, например при каменных и плотничных работах, деревянном и оконном строительстве, создании железобетонных конструкций, дорожном, садовом и ландшафтном строительстве.
Преимущества
- Сверхпрочный алюминиевый профиль с ребрами жесткости обеспечивает высокую устойчивость и надежный захват при работе
- Две вертикальные пузырьковые камеры для быстрого считывания показаний в любом положении
- Надежная фиксация уровня при разметке благодаря защитным колпачкам с противоскользящей функцией
- Защита профиля при ударах с помощью амортизирующих колпачков из двухкомпонентного материала
- Максимальное прилегание и удобное нанесение разметки даже в углах за счет съемных защитных колпачков
- Легкая очистка благодаря электростатическому порошковому покрытию
- Уровень с двумя точно отфрезерованными измерительными поверхностями (при длине от 183 см с покрытием)
- Точное измерение в любых положениях
- Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени
- Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м, в перевернутом (над головой) — ± 0,75 мм/м
- Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 2 вертикальные пузырьковые камеры, 2 измерительные поверхности