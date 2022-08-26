Строительный уровень Stabila 15228, 1000 мм

Преимущества

Сверхпрочный алюминиевый профиль с ребрами жесткости обеспечивает высокую устойчивость и надежный захват при работе

Две вертикальные пузырьковые камеры для быстрого считывания показаний в любом положении

Надежная фиксация уровня при разметке благодаря защитным колпачкам с противоскользящей функцией

Защита профиля при ударах с помощью амортизирующих колпачков из двухкомпонентного материала

Максимальное прилегание и удобное нанесение разметки даже в углах за счет съемных защитных колпачков

Легкая очистка благодаря электростатическому порошковому покрытию

Уровень с двумя точно отфрезерованными измерительными поверхностями (при длине от 183 см с покрытием)

Точное измерение в любых положениях

Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени

Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м, в перевернутом (над головой) — ± 0,75 мм/м

Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 2 вертикальные пузырьковые камеры, 2 измерительные поверхности

На стройке уровень подвергается большим нагрузкам и часто падает. Тем важнее, чтобы измерения после длительной эксплуатации были такими же точными, как в первый день работы. Благодаря двум вертикальным пузырьковым камерам считывать показания можно в любом положении. Прочный усиленный алюминиевый профиль прямоугольной формы и технология сборки STABILA с залитой пузырьковой камерой обеспечивают бесперебойную работу прибора даже в самых жестких условиях строительной площадки. Строительные уровни STABILA: точность на долгие годы. Применение: Уровень идеально подходит для специалистов, которые подвергают инструмент большим нагрузкам, например при каменных и плотничных работах, деревянном и оконном строительстве, создании железобетонных конструкций, дорожном, садовом и ландшафтном строительстве.