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Строительный уровень Stabila 02291
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 02291
    Арт. Х131620076
    5.0
    2
    Строительный уровень Stabila 02291
    Строительный уровень Stabila 02291
    Строительный уровень Stabila 02291
    Строительный уровень Stabila 02291
      Строительный уровень Stabila 02291
      Строительный уровень Stabila 02291
      Строительный уровень Stabila 02291
      Строительный уровень Stabila 02291

      Строительный уровень Stabila 02291

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620076
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень тип 70, 180 см STABILA 02291 - инструмент для выявления горизонтальных и вертикальных отклонений поверхностей при строительных или ремонтных работах. Длина - 180 см. Заглушки на торцах уровня выполняют функцию защиты от загрязнений. Ампулы, заполненные зеленой жидкостью, выполнены из ударопрочного материала. Точность измерений - 0.5 мм/м (0,029 градуса).

        Преимущества

        • Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м
        • Простота в эксплуатации
        • Гладкие боковые поверхности
        • Порошковое покрытие - износоустойчивость
        • Размер уровня тип 70, 180 см STABILA 02291: 1800 мм
        • Профиль из легкого металла
        • Немецкое качество