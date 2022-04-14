Строительный уровень Stabila 02291

Преимущества

Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м

Простота в эксплуатации

Гладкие боковые поверхности

Порошковое покрытие - износоустойчивость

Размер уровня тип 70, 180 см STABILA 02291: 1800 мм

Профиль из легкого металла

Немецкое качество

Уровень тип 70, 180 см STABILA 02291 - инструмент для выявления горизонтальных и вертикальных отклонений поверхностей при строительных или ремонтных работах. Длина - 180 см. Заглушки на торцах уровня выполняют функцию защиты от загрязнений. Ампулы, заполненные зеленой жидкостью, выполнены из ударопрочного материала. Точность измерений - 0.5 мм/м (0,029 градуса).