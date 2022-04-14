Строительный уровень Stabila 02291
Арт. Х131620076
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Уровень тип 70, 180 см STABILA 02291 - инструмент для выявления горизонтальных и вертикальных отклонений поверхностей при строительных или ремонтных работах. Длина - 180 см. Заглушки на торцах уровня выполняют функцию защиты от загрязнений. Ампулы, заполненные зеленой жидкостью, выполнены из ударопрочного материала. Точность измерений - 0.5 мм/м (0,029 градуса).
Преимущества
- Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м
- Простота в эксплуатации
- Гладкие боковые поверхности
- Порошковое покрытие - износоустойчивость
- Размер уровня тип 70, 180 см STABILA 02291: 1800 мм
- Профиль из легкого металла
- Немецкое качество