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Строительный уровень Stabila 02284-П
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 02284-П
    Арт. Х1316200157
    5.0
    1
    Строительный уровень Stabila 02284-П
    Строительный уровень Stabila 02284-П
    Строительный уровень Stabila 02284-П
    Строительный уровень Stabila 02284-П
    Строительный уровень Stabila 02284-П
      Строительный уровень Stabila 02284-П
      Строительный уровень Stabila 02284-П
      Строительный уровень Stabila 02284-П
      Строительный уровень Stabila 02284-П
      Строительный уровень Stabila 02284-П

      Строительный уровень Stabila 02284-П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х1316200157
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многие профессионалы доверяют Type 70 — надежному, легкому и исключительно точному измерительному инструменту. Многообразие моделей позволяет проводить измерения расстояний от 30 до 200 см. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную точность измерений на протяжении многих лет. Отлично подходит для измерений при проведении столярных, облицовочных и электромонтажных работ, монтаже отопительных систем и других работ по дому.

        Преимущества

        • Уровень из легкого прямоугольного алюминиевого профиля
        • На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие
        • Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию
        • Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах
        • Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени 
        • Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м
        • Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 1 вертикальная пузырьковая камера, 1 измерительная поверхность с покрытием