Кисть плоская Лакра Лазурит 0101220 (75 мм) применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на водной основе. Искусственная щетина надежно закреплена в металлическом бандаже, не деформируется при взаимодействии с водорастворимыми ЛКМ. Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески.