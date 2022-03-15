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Кисть плоская Лакра Лазурит 0101220 (75 мм)
5.0
2
120 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть плоская Лакра Лазурит 0101220 (75 мм)
    Арт. Х153710493
    5.0
    2
    Кисть плоская Лакра Лазурит 0101220 (75 мм)

      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101220 (75 мм)

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710493
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		75
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть плоская Лакра Лазурит 0101220 (75 мм) применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на водной основе. Искусственная щетина надежно закреплена в металлическом бандаже, не деформируется при взаимодействии с водорастворимыми ЛКМ. Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески.