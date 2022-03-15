Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кисть круглая Лакра №20 0100120
5.0
2
266 ₽
Круглые малярные кисти
    Кисть круглая Лакра №20 0100120
    Арт. Х153710476
    5.0
    2
    Кисть круглая Лакра №20 0100120

      Кисть круглая Лакра №20 0100120

      266 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710476
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		круглая
      Ширина, мм
      		65
      Все характеристики
      266 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      1 150 ₽
      5.0
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      Кисть плоская Лакра Профи 0104114 натуральная щетина, 100мм
      380 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра Профи 0104114 натуральная щетина, 100мм
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      26 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 080 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Кисть плоская Лакра 0101040 4", белый, 100 мм
      130 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101040 4", белый, 100 мм
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-014, 150 мм
      90 ₽
      5.0
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-014, 150 мм
      Гладилка стальная Зубр "МАСТЕР" 08042 (130x280 мм)
      330 ₽
      5.0
      Гладилка стальная Зубр "МАСТЕР" 08042 (130x280 мм)
      Поролоновый валик 0306120 (200 мм)
      200 ₽
      5.0
      Поролоновый валик 0306120 (200 мм)
      Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
      120 ₽
      5.0
      Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
      Отрезной круг по металлу Вихрь (125x1.2x22 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Отрезной круг по металлу Вихрь (125x1.2x22 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть круглая Лакра №20 0100120 - применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные узкие поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на масляной основе. Натуральная светлая щетина надежно закреплена в пластиковой оправе. Деревянная рукоятка оснащена отверстием для подвески.