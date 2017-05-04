Сетевой краскопульт Sturm SG 9660 B, объем бачка 0,7 л, напряжение 220 В

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Краскопульт Sturm SG 9660 B
Арт. X109902016710
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|1.9
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- Электрический краскопульт STURM SG 9660 B пригодится во время ремонта и отделки помещений. Это удобный в обращении прибор для нанесения краски и лаковых составов, оснащенный баком на 700 мл. Краскораспылитель STURM SG 9660 B имеет возможность регулировки силы распыления и расхода краски. Для удобства хранения рукоятка распылителя вставляется в корпус, а шланг 2 м длиной легко складывается. При транспортировке прибор легко переносить с помощью рукоятки в верхней части корпуса. Рычаг включения при нажатии прилегает к рукоятке, что позволяет управлять прибором одной рукой. Купить краскопульт STURM SG 9660 B можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества краскопульта STURM SG 9660 B
- Мощный двигатель на 600 Вт
- Производительность 1100 мл/мин
- Регулировка факела распылителя
- Комфортное применение
- Легкое хранение и транспортировка
Комплектация
- Краскопульт
- Игла
- Чашка-вискозиметр
- Гофрированный шланг 1,8 м
- Клапан
- Сопло
- Ремень для переноски
- Упаковка