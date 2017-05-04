Сетевой краскопульт Sturm SG 9660 B, объем бачка 0,7 л, напряжение 220 В

Электрический краскопульт STURM SG 9660 B пригодится во время ремонта и отделки помещений. Это удобный в обращении прибор для нанесения краски и лаковых составов, оснащенный баком на 700 мл. Краскораспылитель STURM SG 9660 B имеет возможность регулировки силы распыления и расхода краски. Для удобства хранения рукоятка распылителя вставляется в корпус, а шланг 2 м длиной легко складывается. При транспортировке прибор легко переносить с помощью рукоятки в верхней части корпуса. Рычаг включения при нажатии прилегает к рукоятке, что позволяет управлять прибором одной рукой. Купить краскопульт STURM SG 9660 B можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества краскопульта STURM SG 9660 B

Мощный двигатель на 600 Вт

Производительность 1100 мл/мин

Регулировка факела распылителя

Комфортное применение

Легкое хранение и транспортировка

Комплектация