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Сетевой краскопульт Sturm SG 9660 B, объем бачка 0,7 л, напряжение 220 В
5.0
1
4 350 ₽
Электрические краскопульты
  • Персональная скидка
Краскопульт Sturm SG 9660 B
Арт. X109902016710
5.0
1
Сетевой краскопульт Sturm SG 9660 B, объем бачка 0,7 л, напряжение 220 В
Сетевой краскопульт Sturm SG 9660 B, объем бачка 0,7 л, напряжение 220 В
Сетевой краскопульт Sturm SG 9660 B, объем бачка 0,7 л, напряжение 220 В
Сетевой краскопульт Sturm SG 9660 B, объем бачка 0,7 л, напряжение 220 В
  • Персональная скидка
Сетевой краскопульт Sturm SG 9660 B, объем бачка 0,7 л, напряжение 220 В
Сетевой краскопульт Sturm SG 9660 B, объем бачка 0,7 л, напряжение 220 В
Сетевой краскопульт Sturm SG 9660 B, объем бачка 0,7 л, напряжение 220 В
Сетевой краскопульт Sturm SG 9660 B, объем бачка 0,7 л, напряжение 220 В

Краскопульт Sturm SG 9660 B

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4 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X109902016710
5.0
1

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Упаковка
коробка
Вес, кг
1.9
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический краскопульт STURM SG 9660 B пригодится во время ремонта и отделки помещений. Это удобный в обращении прибор для нанесения краски и лаковых составов, оснащенный баком на 700 мл. Краскораспылитель STURM SG 9660 B имеет возможность регулировки силы распыления и расхода краски. Для удобства хранения рукоятка распылителя вставляется в корпус, а шланг 2 м длиной легко складывается. При транспортировке прибор легко переносить с помощью рукоятки в верхней части корпуса. Рычаг включения при нажатии прилегает к рукоятке, что позволяет управлять прибором одной рукой. Купить краскопульт STURM SG 9660 B можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

    Преимущества краскопульта STURM SG 9660 B

    • Мощный двигатель на 600 Вт
    • Производительность 1100 мл/мин
    • Регулировка факела распылителя
    • Комфортное применение
    • Легкое хранение и транспортировка

    Комплектация

    • Краскопульт
    • Игла
    • Чашка-вискозиметр
    • Гофрированный шланг 1,8 м
    • Клапан
    • Сопло
    • Ремень для переноски
    • Упаковка