Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ
Арт. Х1537127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|кельма
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Форма шпателя
|гладкая
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- Кельма штукатура ЗУБР КШ 08215-3 применяется при строительных и отделочных работах. Инструмента имеет полотно в форме сердца, что позволяет удобно наносить и разравнивать раствор при укладке камня или при штукатурных работах.
Преимущества
- Небольшой вес;
- Пластмассовая рукоятка;
- Полотно в форме сердца.