Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ

Преимущества

Небольшой вес;

Пластмассовая рукоятка;

Полотно в форме сердца.

Кельма штукатура ЗУБР КШ 08215-3 применяется при строительных и отделочных работах. Инструмента имеет полотно в форме сердца, что позволяет удобно наносить и разравнивать раствор при укладке камня или при штукатурных работах.