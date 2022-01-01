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Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ
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Кельмы и мастерки
    Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ
    Арт. Х1537127
    Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ
    Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ
    Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ
      Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ
      Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ
      Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ

      Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластмассовой ручкой КШ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1537127

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кельма
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кельма штукатура ЗУБР КШ 08215-3 применяется при строительных и отделочных работах. Инструмента имеет полотно в форме сердца, что позволяет удобно наносить и разравнивать раствор при укладке камня или при штукатурных работах.

        Преимущества

        • Небольшой вес;
        • Пластмассовая рукоятка;
        • Полотно в форме сердца.