Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой
Арт. Х1537125
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|кельма
|
Форма шпателя
|гладкая
С этим товаром смотрят
- Кельма бетонщика ЗУБР с пластмассовой ручкой КБ 08215-2 используется для кладки кирпича. Полотно имеет антикоррозийное покрытие. Такой кельмой вы сможете перемешивать растворы, а также наносить штукатурно-отделочные материалы на обрабатываемую поверхность. Кельма имеет форму треугольника.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность