Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой

Преимущества

Надежность

Долговечность

Кельма бетонщика ЗУБР с пластмассовой ручкой КБ 08215-2 используется для кладки кирпича. Полотно имеет антикоррозийное покрытие. Такой кельмой вы сможете перемешивать растворы, а также наносить штукатурно-отделочные материалы на обрабатываемую поверхность. Кельма имеет форму треугольника.