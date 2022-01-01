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Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой
350 ₽
Кельмы и мастерки
    Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой
    Арт. Х1537125
    Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой
    Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой
    Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой
      Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой
      Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой
      Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой

      Кельма бетонщика Зубр 08215-2, треугольник с пластмас. ручкой

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1537125

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кельма
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кельма бетонщика ЗУБР с пластмассовой ручкой КБ 08215-2 используется для кладки кирпича. Полотно имеет антикоррозийное покрытие. Такой кельмой вы сможете перемешивать растворы, а также наносить штукатурно-отделочные материалы на обрабатываемую поверхность. Кельма имеет форму треугольника.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность