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Штукатурный инструмент

Шлифовальные бруски и блоки

Найдено: 4 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шлифовальные бруски и блоки в городе Ярославль по цене от 285 до 530 рублей. В наличии более 4 наименований. Шлифовальные бруски и блоки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
330 ₽
Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
490 ₽
Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10
285 ₽
Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10
Ручной шлифовщик Master Color 30-5804, 220х105 мм, крепеж на болтах
530 ₽
Ручной шлифовщик Master Color 30-5804, 220х105 мм, крепеж на болтах