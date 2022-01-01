Ручной шлифовщик Master Color 30-5804, 220х105 мм, крепеж на болтах

Преимущества

Шлифовщик имеет утолщённую ручку, мелкопористую прокладку повышенной износостойкости

Элементы крепежа имеют антикоррозийное покрытие

Крепеж осуществляется при помощи зажимов на болтах

Ручной шлифовщик 220х105 мм, крепеж на болтах MASTER COLOR 30-5804 можно оснастить сеткой различной степени грубости для шлифовки поверхностей из штукатурки, шпатлевки и других. Надежный винтовой крепеж значительно упрощает закрепление сетки.