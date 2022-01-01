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Ручной шлифовщик Master Color 30-5804, 220х105 мм, крепеж на болтах
530 ₽
Шлифовальные бруски и блоки
    Ручной шлифовщик Master Color 30-5804, 220х105 мм, крепеж на болтах
    Арт. О00000025721
    Ручной шлифовщик Master Color 30-5804, 220х105 мм, крепеж на болтах

      Ручной шлифовщик Master Color 30-5804, 220х105 мм, крепеж на болтах

      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025721

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		шлифовальный блок
      Материал лезвия
      		пластик
      Все характеристики
      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной шлифовщик 220х105 мм, крепеж на болтах MASTER COLOR 30-5804 можно оснастить сеткой различной степени грубости для шлифовки поверхностей из штукатурки, шпатлевки и других. Надежный винтовой крепеж значительно упрощает закрепление сетки.

        Преимущества

        • Шлифовщик имеет утолщённую ручку, мелкопористую прокладку повышенной износостойкости
        • Элементы крепежа имеют антикоррозийное покрытие
        • Крепеж осуществляется при помощи зажимов на болтах