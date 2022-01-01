Ручной шлифовщик Master Color 30-5804, 220х105 мм, крепеж на болтах
Арт. О00000025721
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|шлифовальный блок
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Материал лезвия
|пластик
- Ручной шлифовщик 220х105 мм, крепеж на болтах MASTER COLOR 30-5804 можно оснастить сеткой различной степени грубости для шлифовки поверхностей из штукатурки, шпатлевки и других. Надежный винтовой крепеж значительно упрощает закрепление сетки.
Преимущества
- Шлифовщик имеет утолщённую ручку, мелкопористую прокладку повышенной износостойкости
- Элементы крепежа имеют антикоррозийное покрытие
- Крепеж осуществляется при помощи зажимов на болтах